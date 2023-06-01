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Milli Eğitim Bakanlığı, dini eğitime para yağdırdı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2022’ye ilişkin faaliyet raporunu gecikmeli olarak yayımladı. İktidarın “dini eğitim” yaklaşımını da yeniden gözler önüne seren rapora göre Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün 2020’de 10 milyar lira, 2021’de ise 12 milyar lira olan harcaması, 2022’de 20,6 milyar liraya yükseldi. Yurtdışındaki FETÖ okullarını devralan ve aktarılan kaynakla dikkat çeken Türkiye Maarif Vakfı’na aktarılan tutar ise 1,8 milyar lira oldu.

Sefa Uyar
Yayınlanma: 01.06.2023 - 03:00
Milli Eğitim Bakanlığı, dini eğitime para yağdırdı
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Karma ve laik eğitimi hedef alan HÜDA PAR ve Yeniden Refah Partisi’nin katılımıyla genişleyen Cumhur İttifakı, “Cumhuriyet tarihinin en gerici ittifakı” olarak nitelendirilirken iktidarın “dini eğitim” verdiği ağırlık da raporlara yansıdı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2022’ye ilişkin faaliyet raporunu gecikmeli olarak yayımladı. İktidarın “dini eğitim” yaklaşımını da yeniden gözler önüne seren rapora göre Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün harcaması son iki 2 yılda iki katı artarak 20.6 milyar liraya yükseldi. 

DİYANET’LE YARIŞIYOR

MEB, 2022’ye ilişkin faaliyet raporunun yayımlanmasını seçimlerden sonraya bırakırken raporun en dikkat çeken kısmı ise yönetmelik değişiklikleri ile görev alanı genişletilen ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile yarışır hale gelen Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne ilişkin veriler oldu.

Ödenek ve harcama durumlarına yer verilen rapora göre Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, harcama tutarı açısından bakanlığın 23 biriminden 18’ini geride bıraktı ve 2022’de 20 milyar 642 milyon 274 bin 732 lira harcadı. Söz konusu harcama tutarı 2020’de 10 milyar 78 milyon 100 bin lirayken 2021’de 11 milyar 914 milyon 839 bin lira olarak kayıtlara geçmişti. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, harcama tutarı olarak İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü gibi birimleri geride bıraktı.

MEB’in birlik, kurum ve kuruluşlara yaptığı yardım ise 2020’de 839 milyon 781 bin liradan 2021’de 1 milyar 297 milyon liraya, 2022’de ise 2 milyar 342 milyon liraya yükseldi. Aslan payı ise yurtdışındaki FETÖ okullarını devralan Türkiye Maarif Vakfı’na gitti. Vakfa 2022’de aktarılan tutar 1.8 milyar lira oldu.


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