Milli Gazete'den çok konuşulacak iddia: Süleyman Soylu, Erdoğan'a istifasını sundu

27 Eylül 2022 Salı, 10:26

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, dün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen kabine toplantısında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a istifasını sunduğu iddia edildi.

Milli Gazete'de yer alan habere göre, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevden "affını" isterken Erdoğan'ın bu talebe ne cevap verdiği henüz bilinmiyor.

Haberde, "Kulislerden edinilen bilgilere göre Erdoğan'ın Soylu'nun affını kabul ettiği belirtilirken, bazı çevrelerin bu talebi şimdilik cebinde beklettiği ifade ediliyor" denildi.

FARUK ÇELİK İDDİASI

Milli Gazete muhabiri Bünyamin Güler, geçtiğimiz günlerde TV5 ekranlarında konuk olduğu programda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yerine AKP'den bir ismin İçişleri Bakanlığı'na getirileceğini öne sürmüştü.

Güler, "Faruk Çelik çağrılıp görüşülmüş. Faruk Çelik de bütün ekibine haber vererek İçişleri Bakanlığı’na hazırlanıyor. Yakın ekibi bugün yarın Faruk Çelik’in İçişleri Bakanlığı görevine getirileceği an meselesi diyor" ifadelerini kullanmıştı.

PANDEMİ DÖNEMİNDE İSTİFA ETMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında 10 Nisan 2021 gecesi 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağını, yasağın başlamasından 2 saat önce duyurduğu için tepki görmüş ve gelen tepkiler üzerine istifasını sunmuştu.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararınının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir. Başlangıçta kısıtlı saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler, mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı. Yaşadığım onca tecrübe, sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda, böyle görüntülere yol açmamalıydı. İyi niyetle, hafta sonunda salgını ve bulaşı bir nebze durdurabilmek adına atılan bir adımdı. Hiç bir zaman zarar vermek istemediğim Aziz Milletimiz, hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın...

"Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum... Tüm dostlara, mesai arkadaşlarıma Allahaısmarladık... Allah milletimizi korusun..."

Ancak Soylu'nun istifa kararını duyurmasının ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan, "Bir makam sahibinin istifasını sunması kendi takdiridir, fakat nihai karar Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir. İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam edecektir" açıklamasıyla istifanın kabul edilmediği belirtilmişti.