Süleyman Soylu: 'Suudi Arabistan ile çok güçlü bir yolculuğa başlıyoruz'

23 Eylül 2022 Cuma, 08:59

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suudi Arabistan Milli Günü Resepsiyonu'na katıldı. Ankara Sheraton Otel'deki resepsiyonda bir de konuşma yapan Soylu, "iki ülke arasındaki kardeşliğin daim olmasını" diledi.

'SUUDİ ARABİSTAN'LA GÜÇLÜ BİR YOLCULUĞA ÇIKIYORUZ'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve tebrik mesajını ileten Soylu, iki ülke arasındaki ilişkilerin mazlum milletlere de umut ve güç verdiğini belirterek özetle şunları söyledi:



"İnanıyoruz ki 21. asırda bu ilişkinin güçlülüğü dünyadaki birtakım haksızlıklara dur diyebilecektir. Savunma sanayinden ticarete, aynı zamanda terörle mücadeleye kadar ve dünyada uzanılabilecek birçok probleme kadar Suudi Arabistan ve Türkiye'nin birliği, Allah'ın izniyle mazlum ve mağdur milletlere, hak arayan milletlere esenlik ve refah verecektir.

Suudi Arabistan ile çok güçlü bir yolculuğa başlıyoruz. Bu yolculuk sadece ticari anlamda, sadece iki ülkenin bir araya gelerek oluşturduğu bir güç yolculuğu değil. Aynı zamanda bu yolculuk hakkın, hakkaniyetin, doğruluğun, mazlumun, mağdurun, dünyaya söylenecek doğru sözün yolculuğudur. Bizim iş birliğimiz güçlüyse dünyada hakkaniyet çizgisine ulaşmak daha kolay olur. Elini uzatmış, mazlum insanlar bizi beklemektedir. Biz bunu sağlamak, dünyaya da bunu anlatmak zorundayız."