Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde üs bölgesine açılan ateş sonucu Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk'ün yaşamını yitirdiğini, 3 askerin yaralandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Irak'ta 1 askerin yaşamını yitirdiğini, 3 askerin yaralandığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
- Irak Kuzeyinde 6 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından bir Üs Bölgemize açılan taciz atışı sonucu kahraman silah arkadaşımız P.Söz.Er Mustafa Öztürk şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.
- Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da açılan şifalar dileriz.
November 6, 2022
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