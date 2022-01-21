Milliyet: Yeniden Refah'ın Cumhur İttifakı'na katılması gündemde
AKP kulislerinde Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur ittifakı'na katılmasının gündemde olduğu belirtiliyor.
Yapılan seçim anketlerine göre istediği toplam oy oranının hayli gerisinde olduğu görülen Cumhur İttifakı'nın bu durumu aşmak için sürdürdüğü genişleme çabalarında bir aşama katedildiği öne sürülüyor.
Cumhur İttifakı'nın özellikle AKP kanadının bu kapsamda uzun bir süredir hedefinde olan Fatih Erbakan liderliğindeki Yeniden Refah Partisi'ni ittifaka katmaya çalıştığı biliniyordu.
İktidara yakınlığıyla bilinen Milliyet'te yer alan habere göre, AKP kulislerinde Yeniden Refah Partisi’nin Cumhur İttifakı’na katılmasının gündemde olduğu konuşuluyor.
Gazetemiz yazarı Mustafa Balbay da konuyla ilgili kaleme aldığı yazısında, Ankara kulislerinde Fatih Erbakan'ın “Eğer ileride bir ittifaka gitmek gerekirse Yeniden Refah Partisi’nin tercihi Cumhur İttifakı olacaktır" dediğinin konuşulduğunu aktarmıştı.
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