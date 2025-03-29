Maltepe'de halkın mitingi

29 Mart 2025 Cumartesi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Maltepe’de düzenlenen Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’na Özgürlük Mitingi’ne katılanların sayısını 2,2 milyon olarak açıkladı.

Abartı değildi. Belki fazlası vardı eksiği yoktu.

Öncelikle CHP'nin 39 ilçelik İstanbul örgütü binlerle ifade edilebilecek üye topluluğu ile katıldı Maltepe mitingine.

İzmir'deki Büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyelerin en az 100 büyük şehirlerarası otobüsü vardı. Bursa Nilüfer, Eskişehir Tepebaşı, Ankara'nın tamamı, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ; Balıkesir'den hem Büyükşehir hem ilçe belediyeler akmıştı İstanbul'a.

Ne var ki, Maltepe miting alanındaki asıl kalabalığı halk, millet, yurttaş, vatandaş oluşturdu. Sol siyasi partiler de vardı, ulusalcı kanat da. Hatta eşbaşkanları Tuncer Bakırhan'ın, "Kurumsal olarak katılmayacağız" demesine karşın DEM'in tabanı da Maltepe'deydi. Hem de bayraklarıyla; umarım Tuncer Bakırhan ve diğer eş başkan Tülay Hatimogulları parti suçu diye mitinge katılanlara fatura kesmez!

Çünkü bu bir siyasi gösteri değildi. Bugün İstanbul'un Anadolu yakasına akın edenler memleketlerine gidebilir, tatile çıkabilirdi meydana gelip toplanmak, burada buluşmak, böyle bir iradeyi ortaya koymak yerine.

Ama Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkmak için, yalnız olmadığını hissettirmek için Maltepe'yi seçtiler.

Eğer 3 gün kala alınan bir kararla sıkışık bir zaman diliminde , Maltepe Meydanı’nda 2,2 milyon kişiyi topluyorsa muhalefetin bayraktarlığına soyunan CHP, Türkiye'de bir şeyler dağılıyor demektir.

Öncelikle yerel yönetimler dünün yıldızıydı. Mansur Yavaş, Zeydan Karalar, Vahap Seçer, Ahmet Akın, Cemil Tugay, Ahmet Aras, Candan Yüceer'le birlikte Eskişehir Tepebaşı'ndan Ahmet Ataç, Çanakkale'den Muharrem Erkek, İzmit'ten Hürriyet Kaplan ve adını sayamadığın yüzlerce başkan kentlerini ilçelerini bırakıp Ekrem başkana desteğe koşmuşlardı.

İBB de eksiksizdi. Ekrem İmamoğlu'nu temsilen Nuri Aslan ve ilçe belediye başkanları halkı selamladı.

En çok alkışı Ekrem İmamoğlu'nun yapay zeka ile seslendirilen açıklaması ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşması aldı. "Size marjinal diyorlar ya, al bak Erdoğan bu meydana, al sana marjinal örgüt, al sana marjinal milyonlar." sözleri dakikalarca alkışlandı.

Ve dönüş.

Miting alanı, sahil, miting alanının platformu görmeyen bölümü, Maltepe sahildeki sosyal alanlarda boş yer yoktu.

Özgür Özel'in uzayan konuşmasının sonlarında yurttaş, ne olur ne olmaz diye erken ayrıldı alandan, ama Marmaray, minibüs yolu, E-5 ve metro tarihi rekorlar kırdı. Özellikle Marmaray'ın Süreyyapaşa istasyonundaki kuyruk 500 metreydi. Maltepe'de en ilginç yer ise Espressolab'dı. Boykot listesindeki yeni nesil kahvenin önünde çift sıra çevik kuvvet vardı, içerde ise 100-120 oturma grubunun sadece 2-3'ünde birileri vardı. Gençlerden biri, "Hem kazıklanıyorsunuz, hem çok kötü espresso yapıyorlar" diyince polisler de gülüştü.

Evet bir miting günü böyle geçti İstanbul'da. Umarız, Silivri 9. numaralı tutukevinden alanı izleyen Ekrem İmamoğlu'nun içi rahatlamıştır biraz; yalnız kalmadığını görüp..