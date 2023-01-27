Milyonlarca emekçinin gözü EYT için Meclis'te: İmza var teklif yok

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 07:16

Milyonlarca emekçi emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeyi bekliyor. İktidar hemen hemen her gün bu konuda bir açıklama yapıyor. Ancak aylardır metin ortada yok. Son olarak teklifin imzaya açıldığı belirtildi ancak metin yine açıklanmadı.

EYT teklifinin önceki gün itibarıyla Meclis’te AKP milletvekillerinin imzasına açıldığı duyuruldu. Teklifin kısa süre içerisinde Meclis Başkanlığı’na sunulacağı bildirildi. Ancak dün itibarıyla teklif metni ortada yoktu. İktidar ilk maaş için mart ayını işaret etse de kulislerde “Seçim dönemine denk gelmesi için düzenleme ağırdan alınıyor” yorumları yapılıyor.