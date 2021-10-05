Mithat Sancar: Bu ‘Tanrı’nın eli’ olabilir

05 Ekim 2021 Salı, 09:25

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, CHP’nin Erbil ziyareti ve 'çözüm yeri meclis, muhatap HDP' açıklaması ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ‘HDP meşrudur’ sözlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk olan Sancar, Güner'in "CHP’nin çözüm yeri Meclis, muhatap HDP’dir açıklamasıyla bir perde daha açıldı. Futbolda kısa paslar vardır. Peşpeşe gelen bu açıklamalar bir el tarafından yönetilen siyasi paslaşmalar gibi görülüyor. CHP’nin Erbil’e gitmesi de mesela bunun parçası gibi..." gibi sözü üzerine "Bir gizli el mi var diye soruyorsanız gizli el yok. Ama en fazla gizli el diyebileceğiniz şey benim çok hoş bulduğum metafor çok çok sevgili değerli Maradona’nın ‘Tanrı’nın eli’ dediği şey olabilir. İngiltere’ye golü elle attıktan sonra, “Benim değil ‘Tanrı’nın eli” demişti. İnanın şu anda olan şey, o doğal akış içinde karşılıklı etkileşimin toplumdan aldığı sinerjiyle akışıdır. Bir büyük el, komplo, planlanmış bir davranış da olabilirdi. Ama yok. Bizim çeşitli partilerle diyaloglarımız, görüşmelerimiz oluyor. Fakat bunların hiçbiri planlanmadı." dedi.

Sancar, şöyle devam etti:

"Biz bundan 3 ay önce bu dönem için hazırlıklar yaptığımızı ilan ederek çalışmaya başladık. Tabi ki oradan gelen etkiler başkalarının dikkatini çekti ve başkalarının alanına yansıdı. İhtiyaçlar daha açık görünmeye başladı. Mecburiyetler bazen en iyi öğretmenlerdir. Seçim diye bir gerçeklik var. İktidar hedefi için ne yapmak gerektiğini düşünüp taşınıp tartıyorlar. İki anahtar olduğu söyleniyor biri HDP biri Kürt seçmen. Yani yol bize çıkıyor. HDP’nin temsil ettiği Kürtler çok güçlüdür. Türkiye’de 10 Kürt’ten 7’si HDP’li. Bu oran bir süredir sabitlendi. Daha önce 5 AKP olabiliyordu, 4 biz olabiliyorduk, 1 diğer."

"ZOR MALZEMEDEN GÜÇLÜ BİR ŞARKI"

Sancar, Güner'in Selahattin Demirtaşın cezaevinden yazdığı ve sol partilere büyük görev düştüğünü belirttiği yazıyı hatırlatmasına ilişkin ise "Bu deklarasyon büyük bir orkestra başarısı olarak görülmektedir. Demirtaş da dahil olmak üzere içerideki eski eş genel başkanlarımız, Sabahat Tuncel, Figen Yüksekdağ gibi hepsinin görüşünü aldık. Partinin bütün unsurlarının tartışarak ortaya çıkardığı zor bir malzemeden güçlü bir şarkıdır. Bu şarkıyı çok güçlü bir orkestra başarısı olarak görmek gerekiyor. Demirtaş’ın yaptığı şey de partinin bu politikasına destek vermektir, biraz daha açıklamaktır. Her seferinde yapması da bizim bu büyük orkestrayla oluşturduğumuz uyumu desteklemek ve güçlendirmek içindir." dedi.



