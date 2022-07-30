Miyase İlknur'dan Kılıçdaroğlu'na: 'Kemal bey bu işe de el at'

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 09:54

Gazetemiz yazarı Miyase İlknur, bugün kaleme aldığı "Kemal Bey bu işe de el at" başlıklı yazısıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir çağrıda bulundu.

Yazısında "Bu aralar Saray ahalisinin şirazesi kaydığından Bay Kemal, seçmene ne vaat ediyorsa otomota bağlanmış gibi kısmen de olsa yerine getiriyor. Emeklilere bayram ikramiyesi, taşerona kadro verilmesi, elektrik faturalarında TRT payının kaldırılması, asgari ücrete zam, KYK kredilerinin faizlerinin silinmesi, EYT ve 3600 gösterge ile ilgili vaadi üzerinde de iktidar çalışıyor. Yani bir anlamda Kılıçdaroğlu tak söylüyor iktidar şak yapıyor" diyen İlknur, şöyle devam etti:

"Hazır eli değmişken şu bir iki hafta içinde patlayan lağım borularından yayılan pis kokuların giderilmesi konusunda da vaatlerde bulunsa... Ama öyle genel ifadelerle değil isimler üzerinden giderek.

Bu işler nasıl düzelecek yargı eliyle.

Yargının hali ortada.

Uyuşturucu ticaretinde kuryelik yapan, para karşılığı baronlar hakkında tahliye kararı veren, SPK’den maaş alan, FETÖ borsasının en önemli ayağını oluşturan yargıyla mı yapılacak?

Bu isimler sır değil aslında. Herkes bu dönemin bitmesini bekliyor. Ondan sonra lağım boruları patlayacak. İfşaatın bini bin para olacak.

Kılıçdaroğlu, haraca bağlananlara bir çağrı yapsın ve korkmaları için bin neden olmadığı konusunda güven versin. İktidara geldiklerinde HSYK kanununu değiştirerek bu kirli düzenin son bulacağını açıklasın. Hatta şaibeli isimleri ortaya atsın bakarsın Saray ondan önce harekete geçip iplerini çekiverir.

Tamam, Saray’dan habersiz kuş uçmaz biliyoruz ama şu anda kendisini kurtarmak için birçoğunu harcamaya hazır."



