MOSSAD'a bilgi sızdırdıkları iddia edilen 16 sanığın tutukluluğuna devam kararı

01 Temmuz 2022 Cuma, 17:13

İsrail Gizli Servisi (MOSSAD) ile bağlantılı oldukları ve İsrail için önem arz eden bilgi ve belgeleri sızdırdıkları iddiasıyla MİT operasyonuyla yakalanarak "Casusluk" suçundan 16 sanığın yargılandığı davada, sanıkların tahliye talepleri reddedilerek tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 16 tutuklu sanık getirildi. Duruşmada sanık avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanıklar, uzun süredir tutuklu bulunduklarını ifade ederek tahliyelerini talep ettiler. Sanık avukatları da müvekkillerine isnat edilen suçları işlediklerine dair kesin delil bulunmadığını belirterek müvekkillerinin tutuksuz yargılanmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların suçlarının vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve kuvvetli suç şüphesinin varlığı gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, "Ahmad Zaid isimli kişinin İsrail gizli servisinin saha sorumlusu olduğu, olay tarihi itibariyle Almanya'da bulunduğu, İsrail gizli servisinin Türkiye'de bulunan Filistin ve Suriye uyruklu şüphelilerle irtibata geçerek, Türkiye'de bulunan Filistin başta olmak üzere yabancı uyruklu kişilerin kurdukları sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini, sosyal hayatlarını, eğitim süreçlerini, yurt dışı bağlantılarını izlemek, işgale karşı direnen gruplarının Türkiye'deki faaliyet ve yapılanmalarından haberdar olmak için Arap asıllı olan 16 sanığı para karşılığı casus olarak kullandığı" kaydediliyor.

2015 yılının son aylarında gayri resmi yollarla Türkiye'ye giren sanıklardan Abdülkadir Barakat'ın Türkiye'deki casusluk şebekesinin para transferine yön verdiği öne sürülüyor. Tüm sanıkların, "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.