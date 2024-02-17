Müderris aday gösterildi
HÜDA PAR, yaklaşan yerel seçimlere yönelik son 85 adayını da açıkladı. HÜDA PAR, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı adaylığına Hizbullah’a yakınlığı ile bilinen Alimler ve Medreseler Birliği’nin (İttihadul Ulema) müderrislerinden Kerbela Şanlı’yı gösterdi.
Kerbela Şanlı’nın kardeşlerinin ise eski Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan’ın suikastının tetikçilerinden olduğu öğrenildi. Suikastın talimatını verenler arasında ise Şanlı’nın kardeşlerinden Necmettin Şanlı’nın olduğu saptandı.
Suikastla ilgili yakalanan Mehmet Fidancı, 2001’de polise Necmettin Şanlı’ya ilişkin “Onun sorumluluğunda faaliyet yürütüyordum” ifadesini vermişti. Bunun yanı sıra Okkan’ın katledilmeden önce hazırladığı “26 kişilik Hizbullah tetikçisi” listesinde Şanlı’nın kardeşlerinden Kemalettin Şanlı da yer alıyor. 2001’de diğer kardeşlerinin de örgüt üyesi oldukları biliniyordu.
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