Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten Erdoğan'a: Dışarıda elini kolunu sallayarak gezen failleri yakalayın

Yayınlanma: 29.12.2023 - 15:01

Güncelleme: 29.12.2023 - 15:13

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 tarihinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği Ankara Çukurambar'da anıldı. Anmada Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş bir konuşma yaptı.

Ayşe Ateş, konuşmasında "Biz istiyoruz ki devletimiz 1 yıldır taşıdığımız bu ağır yükü omuzlarımızdan alsın. Yalnızca 1 yıldır yaşayamadığımız acımızı yaşamak istiyoruz. Devlet babamız hesap sorsun istiyoruz" dedi.

Ateş'in açıklaması şöyle:

"30 Aralık 2022 tarihinde şu an bulunduğumuz noktada yaşanan ve Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçecek olan Sinan Ateş cinayeti hepimizin hayatından bir parça alıp götürdü. Bir eşi, bir babayı, bir evladı, bir dostu hayattan koparanlar insanların inandığı değerleri de yerle yeksan etti. Eşimin şehit edildiği günden bugüne bizimle birlikte olan hakkın, hukukun ve adaletin yanında olan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Biz ömrümüzü verdiğimiz davamıza, canımızı da verdik. Buna rağmen bazı çevrelerin tavırları ve iftira dolu söylemleri bize bu aşağılık cinayet kadar ağır geldi. Babasız kalan iki evladımın hayat boyu yaşayacağı travmayı düşünemeyecek kadar gözlerini nefret bürüyenler şehidimizin arkasından sergiledikleri çirkin tavırla, ölen ile uğraşmayı bırakan şeytanın bile nefretini kazandılar. Sinan bedenen artık aramızda yok. Hala dinmeyen öfkenizle ona yattığı toprağı da mı fazla görüyorsunuz."

"BU AĞIR YÜKÜ OMUZLARIMIZDAN ALIN"

Kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yaptığımız her açıklamada önce Allah'a sonra devletimize olan güvenimizi dile getirdik, getirmeye de devam ediyoruz. Dış güçlerin oyunu diyenler oldu, seçim öncesi Türkiye karıştırılmak isteniyor diyenler oldu. Biz, bunun böyle olmadığını bilmemize rağmen çirkin tezgahların bir malzemesi olmamak adına, acımızı sinemize çekerek sakin kalan, sakinleştiren taraf olmayı tercih ettik. Biz istiyoruz ki devletimiz 1 yıldır taşıdığımız bu ağır yükü omuzlarımızdan alsın. Yalnızca 1 yıldır yaşayamadığımız acımızı yaşamak istiyoruz. Devlet babamız hesap sorsun istiyoruz. En başından beri adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun diyoruz. Adalet yerini bulmayınca ne mi olur? Bu sorunun cevabını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan en güzel şekilde veriyor: 'Unutulmamalıdır ki cezasız kalan her suç failini daha da azgınlaştırır. Hesap sorulmayan her durum yeni durumlara davetiye çıkarır.'

"CUMHURBAŞKANINA, BAKANA, SAVCILARA SESLENİYORUM"

Kamuoyuna yansıdığı üzere bu alçak cinayetin failleri adli işlem gören kişilerle sınırlı değildir. Peki, tespit edilen diğer faillerle ilgili olarak bugüne kadar neden hiçbir işlem yapılmamıştır?

Olayın üzerinden 1 yıl geçmiş olmasına rağmen soruşturma tamamlanıp, neden dava açılmamıştır? Buradan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Adalet Bakanımıza, savcılara, yargı camiamızın şerefli, namuslu hakim ve savcılarına sesleniyorum. İki tane küçük evladımın yetim kaldığını kimse unutmasın. Başka yavruların yetim kalmasına kimse izin vermesin. İnanıyoruz ki adalet milletin temelidir. Lütfen dışarıda elini kolunu sallayarak gezen failleri yakalayın ve adaleti tesis edin. Unutmayın ki eksik ya da geç gelen adalet, adalet değildir."