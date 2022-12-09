Muhalefet, ‘Meclis’te bütçeyi değil çocukları konuşalım’ çağrısında bulundu, iktidar yine parayı seçti

09 Aralık 2022 Cuma, 04:00

TBMM’nin gündeminde dün Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi vardı. Görüşmelerde, 6 yaşında evlendirilen ve yıllarca istismar edilen çocuk tartışması yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan “izahat” istediklerini belirterek “Bu konuda bakanlığı ilgili vakfa ne yapmış, soruşturma başlatmışlar mı? Bu ülkeyi yönetenler olarak bu Meclis’te bir şeyler söylemeleri lazım” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da TBMM’nin bu noktada yapması gereken ne varsa ona katkı sağlamaya hazır olduklarını ifade etti. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da “Adalet Bakanlığı 6 yıldır çocuk istismarına ilişkin veriler neden açıklanmıyor” diye sordu.

"EMRİVAKİ" DEDİ

TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş da konunun ciddi olduğunu, belli bir noktaya ulaşmadan bakanlardan emrivaki şekilde izahat beklemenin doğru olmayacağını söyledi. İlgililerin mutlaka bir açıklamasının olacağına inandığını belirten Erdoğmuş, genel kurul çalışmaları devam ettiği süreçte bu açıklamaların yapılabileceğini dile getirdi.

Özel, Ersoy’a söz verilmesi ve konuyu değerlendirmesi talebini yineleyerek, “Türkiye’nin kendisinden beklediği özellikle vakıflarla ilgili konuyu açıklasın. Türkiye’nin yakıcı gündemini tüketelim, Meclis’in gündemini elbette yaparız” dedi.

ENSAR’I ANIMSATTI

Özel, söz konusu vakfın 2014’te soruşturulup bırakıldığı yönünde çok fazla bilgi olduğunu söyleyerek “Savcılar üzerine düşeni yapacaklar, bunu dikkatli takip edeceğiz. İdari yönden vakıf hakkında da inceleme yapılması gerekiyor. Bir irade çıkıyor bütün gruplarda, bir araştırma komisyonu kurulmasını önemli görüyorlar. Kendi önergemizi verdik. Ensar Vakfı’nda yaşananlardan sonra 3 Kasım 2016’da çocuklara yönelik her türlü istismarın araştırılmasına yönelik komisyon kuruldu. Rapor 20 Şubat 2018’de parlamento gündemine geldi ama görünüyor ki yürütme parlamentonun kendisine verdiği ödevi yerine getirmiyor” diye konuştu.

İYİ Parti 6 yaşındaki çocuğun istismarının araştırılması için TBMM Başkanlığı’na önerge verdi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, “Davaya gerek siyaseten gerekse hukuken müdahil olacağız” dedi.

ERSOY: MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Konuyla ilgili söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bu tür alçakça, insanlık dışı davranışlara TBMM’de, ortak paydada cevap verilmesinin önemli olduğuna işaret etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da olayı “şiddetle kınadığını” belirtip “Olayın sorumlularının tamamının, örnek teşkil edecek şekilde en ağır cezaları almaları ortak arzumuz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde çocuğun nitelikli cinsel istismarı iddiasıyla açılan davaya müdahil oldu. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz bir baş müfettiş görevlendirdi, görevine de başladı. Konuyla ilgili olmak üzere vakıfla ilgili detaylı bir inceleme yapılıyor” dedi.