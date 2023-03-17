Muharrem İnce cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerine az kaldı. Peki, Muharrem İnce cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
14 Mayıs 2023'te Türkiye, cumhurbaşkanı adayını seçecek. Seçime az bir zaman kala, partilerin cumhurbaşkanı adayları yavaş yavaş belli olurken, Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı merak konusu oldu. Oy kullanacak olan yurttaşlar, Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Muharrem İnce'nin de olup olmayacağını araştırıyor. İşte ayrıntılar...
MUHARREM İNCE CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MI?
Muharrem İnce tarafından kurulan Memleket Partisi; Zafer Partisi, Doğru Parti ve Adalet Partisi'nin kurması planlanan ittifaktan da ayrıldığını açıkladı. 12 Mart 2023'te Memleket Partisi üyeleriyle yapılan ön seçim sonrası Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adayı olduğu resmen açıklandı.
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce yaptığı açıklamada, 14 Mayıs'taki seçimlerde adaylığının kesin olduğunu söyledi.
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