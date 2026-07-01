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Muharrem İnce'den 'otobüs' iddiasına yanıt

Muharrem İnce'den 'otobüs' iddiasına yanıt

1.07.2026 15:54:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Muharrem İnce'den 'otobüs' iddiasına yanıt

Muharrem İnce'nin seçim otobüsünü seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geri aldığı yönündeki iddialara İnce'den açıklama geldi. İnce, "Otobüsü isteyen yok, otobüsü vermeme gibi bir durum yok" dedi.
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Muharrem İnce'nin seçim otobüsünü Özgür Özel'den geri aldığı iddia edildi. 

Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İzmir mitinginde Muharrem İnce'nin otobüsünü kullandığı görülmüştü.

İddiaların sosyal medyada ve basında yer almasının ardından Muharrem İnce, resmi sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin açıklama yaptı. 

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Çıkan haberlere ilişkin İnce, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Otobüsü isteyen yok, otobüsü vermeme gibi bir durum yok, otobüs üzerinden yalan haber yapanların ahlakı hiç yok."  

NE OLMUŞTU?

CHP'ye yönelik 'mutlak butlan' kararının ardından Özgür Özel cephesinin yeni parti kuracağı iddia ediliyor.

Muharrem İnce ise konuya ilişkin, "Ben partiden ayrılmanın zorluğunu yaşadım" açıklamasında bulunmuştu.

İlgili Konular: #Özgür Özel #Muharrem İnce #otobüs

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