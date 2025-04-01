Muharrem İnce: Gidin teröristleri yakalayın, gençleri serbest bırakın

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ramazan Bayramı’nı cezaevinde geçiren 301 gencin serbest bırakılması çağrısında bulundu. İnce, "Çocukların tek suçu Anayasal haklarını kullanmaları" dedi.

Muharrem İnce: Gidin teröristleri yakalayın, gençleri serbest bırakın
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 01.04.2025 - 16:13

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki gösteren 301 gencin cezaevine konulduğunu hatırlatarak çağrı yaptı.

İnce, gençlerin Anayasal haklarını kullanmalarının suç olmadığını vurgulayarak, "301 gencimiz bayramı cezaevinde, ailelerinden uzakta geçiriyor. Çocukların tek suçu Anayasal haklarını kullanmaları. Gidin teröristleri yakalayın, gençleri serbest bırakın!" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Muharrem İnce #Ekrem İmamoğlu

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