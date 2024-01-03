Muharrem İnce, Özgür Özel'i ziyaret edecek: Tarih belli oldu
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel CHP Genel Merkezi’nde görüşecek
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel yarın saat 10.00'da CHP Genel Merkezi'nde görüşecek.
İnce, aralık ayı başında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmüştü. İnce, görüşmede İmamoğlu'na İstanbul için destek verdiğini söylemişti.
Özel'le İnce'nin görüşmesinde yerel seçimler için iş birliği konusunun gündeme gelmesi bekleniyor.
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