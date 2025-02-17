Muharrem İnce, Ümit Özdağ'ın mesajını paylaştı: 'Can güvenliğim yok'

Yayınlanma: 17.02.2025 - 17:20

Güncelleme: 17.02.2025 - 17:51

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı bugün cezaevinde ziyaret etti.

Muharrem İnce, Ümit Özdağ'ın kamuoyuyla paylaşmak istediği mesajları iletti.

Ümit Özdağ'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

"7 adımlık bir koğuşta tek başıma kalıyorum. Günde ortalama 10-12 kişi ziyaretime geliyor. Her defasında görüşmecimle görüşmeye giderken aranıyorum. Görüşmeye giderken de görüşmeden dönerken de aranıyorum. Sahte evrakla suç üretiyorlar.

“CAN GÜVENLİĞİM YOK”

Abdullah Öcalan için rehinim. Anayasa yapım sürecinde beni engel görüyorlar. Burası yüksek güvenlikli bir cezaevi, PKK’lı da var, IŞİD’li de var. Riskli bir cezaevi. Can güvenliğim yok.

“HALK TV’YE KIRGINIM”

Televizyonda iktidara yakın kanallar var. Muhalif olarak sadece Halk TV var. Mecburen Halk TV izliyorum. Halk TV’ye kırgınım, benden hiç bahsetmiyorlar. Cezaevi personeli bana çok saygılı davranıyor.”

19 Ocak'ta Antalya'da partisinin İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda konuşan Özdağ, "Son bin yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın ve AKP'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir" demişti. Bu konuşmasından bir gün sonra Ankara'da gözaltına alınan ve İstanbul'a getirilen Özdağ ertesi gece yarısı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla tutuklanıp Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne konmuştu.