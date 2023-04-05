Muharrem İnce'den Anıtkabir'e ziyaret

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan İnce, "Kurduğunuz Cumhuriyeti emanet ettiğiniz gençlerle birlikte ilelebet yaşatacağız" dedi.

DHA
Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 15:39
Muharrem İnce'den Anıtkabir'e ziyaret
Abone Ol google-news

Yalova'da önceki gün babasının mezarını ziyaret ettikten sonra resmi olarak seçim kampanyasını başlatan Muharrem İnce, beraberindeki parti heyeti ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan İnce, saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen İnce, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

"CUMHURİYETİ GENÇLERLE YAŞATACAĞIZ"

İnce, deftere şunları yazdı:

"Ey büyük Atatürk; açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime; akıl, ahlak ve adalet mirasımıza sonuna kadar sahip çıkacağıma ant içerim. Kurduğunuz Cumhuriyeti emanet ettiğiniz gençlerle birlikte ilelebet yaşatacağız. Ruhunuz şad olsun." 

İnce, ardından İsmet İnönü'nün Anıtkabir'deki mezarına çiçek bıraktı.


Muharrem İnce Memleket Partisi cumhurbaşkanı adayı aday Anıtkabir

İlgili Haberler

Muharrem İnce ile Doğu Perinçek arasında polemik: 'Büyük sırrı kulağına Erdoğan mı fısıldadı?'

Muharrem İnce ile Doğu Perinçek arasında polemik: 'Büyük sırrı kulağına Erdoğan mı fısıldadı?'
Mehmet Aslantuğ'dan Muharrem İnce açıklaması: Çok yanlış buluyorum!

Mehmet Aslantuğ'dan Muharrem İnce açıklaması: Çok yanlış buluyorum!
Muharrem İnce'nin oylarının artışının iki sebebini açıkladı: 'Mart ayında ilk defa gördük...'

Muharrem İnce'nin oylarının artışının iki sebebini açıkladı: 'Mart ayında ilk defa gördük...'

En Çok Okunan Haberler