Muharrem İnce'den Anıtkabir'e ziyaret
Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan İnce, "Kurduğunuz Cumhuriyeti emanet ettiğiniz gençlerle birlikte ilelebet yaşatacağız" dedi.
Yalova'da önceki gün babasının mezarını ziyaret ettikten sonra resmi olarak seçim kampanyasını başlatan Muharrem İnce, beraberindeki parti heyeti ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.
Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan İnce, saygı duruşunda bulundu.
Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen İnce, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
"CUMHURİYETİ GENÇLERLE YAŞATACAĞIZ"
İnce, deftere şunları yazdı:
"Ey büyük Atatürk; açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime; akıl, ahlak ve adalet mirasımıza sonuna kadar sahip çıkacağıma ant içerim. Kurduğunuz Cumhuriyeti emanet ettiğiniz gençlerle birlikte ilelebet yaşatacağız. Ruhunuz şad olsun."
İnce, ardından İsmet İnönü'nün Anıtkabir'deki mezarına çiçek bıraktı.
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