Muharrem İnce'den ittifak açıklaması: Doğru bulmuyorum

07 Ekim 2021 Perşembe, 16:52

Bartın'daki programı kapsamında ilk olarak Kozcağız beldesini ziyaret eden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, burada esnaf ve yurttaşlarla sohbet etti. İnce daha sonra Bartın'da, partisinin il binasının açılışını yapan İnce, burada gazetecilere açıklamada bulundu.

Gazetecilerin, seçimlerde ittifak olursa Memleket Partisinin hangi tarafta yer alacağına ilişkin sorusu üzerine İnce, "Cumhur İttifakı'nda olmayacağımız kesin. Biz ne 'Cumhur ne Millet, tek yol Memleket' diyoruz. İttifaklar seçim döneminde yapılmalıdır. Ortada daha seçim yokken ittifakları doğru bulmuyorum. O zaman kapatsınlar partileri, bir parti yapsınlar. Her siyasi partinin bir iddiası olacak. Biz 50 artı 1 alıp tek başımıza memleketi yöneteceğimize inanıyoruz. Yola böyle çıkıyoruz." yanıtını verdi.

"SURİYELİLERİ GÖNDERECEĞİZ"

İnce, hükümetin Suriye ve Afganistan politikasını eleştirerek, "Bizim iktidarımızda, benim cumhurbaşkanlığımda, Memleket Partisi iktidarında, Suriyelileri, Afganları memleketlerine geri göndereceğiz." ifadesini kullandı.

Parti olarak örgütlenmelerini tamamladıklarını, kurultaylarını da yaptıklarını aktaran İnce, seçime hazır olduklarını kaydetti.