Muharrem İnce'den ittifak açıklaması: Doğru bulmuyorum
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Biz ne 'Cumhur ne Millet, tek yol Memleket' diyoruz. İttifaklar seçim döneminde yapılmalıdır. Ortada daha seçim yokken ittifakları doğru bulmuyorum." dedi.
Bartın'daki programı kapsamında ilk olarak Kozcağız beldesini ziyaret eden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, burada esnaf ve yurttaşlarla sohbet etti. İnce daha sonra Bartın'da, partisinin il binasının açılışını yapan İnce, burada gazetecilere açıklamada bulundu.
Gazetecilerin, seçimlerde ittifak olursa Memleket Partisinin hangi tarafta yer alacağına ilişkin sorusu üzerine İnce, "Cumhur İttifakı'nda olmayacağımız kesin. Biz ne 'Cumhur ne Millet, tek yol Memleket' diyoruz. İttifaklar seçim döneminde yapılmalıdır. Ortada daha seçim yokken ittifakları doğru bulmuyorum. O zaman kapatsınlar partileri, bir parti yapsınlar. Her siyasi partinin bir iddiası olacak. Biz 50 artı 1 alıp tek başımıza memleketi yöneteceğimize inanıyoruz. Yola böyle çıkıyoruz." yanıtını verdi.
"SURİYELİLERİ GÖNDERECEĞİZ"
İnce, hükümetin Suriye ve Afganistan politikasını eleştirerek, "Bizim iktidarımızda, benim cumhurbaşkanlığımda, Memleket Partisi iktidarında, Suriyelileri, Afganları memleketlerine geri göndereceğiz." ifadesini kullandı.
Parti olarak örgütlenmelerini tamamladıklarını, kurultaylarını da yaptıklarını aktaran İnce, seçime hazır olduklarını kaydetti.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Atık kağıt işçilerinden 'Emine Erdoğan' iddiası
- Memur ve emekliye iyi haber
- Valilik açıkladı: PCR testi zorunluluğu kaldırıldı
- Cumhur İttifakı eriyor
- Alaattin Çakıcı'dan iktidara 'CHP' mektubu
- Soylu’nun Akrabası Jandarma Tutanağında
- Meteoroloji'den birçok il için sağanak yağış uyarısı
- İşsiz celladın mezar taşı
- Kılıçdaroğlu'na saldırı davasında gerginlik
- Soylu'nun akrabasının adı bıçaklı saldırıda