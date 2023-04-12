Muharrem İnce'den Sadullah Ergin tepkisi: 'Cumhuriyetin kalbine hançer'

Yayınlanma: 12.04.2023 - 22:26

Güncelleme: 12.04.2023 - 22:26

Balyoz ve Ergenekon süreçlerinde Adalet Bakanlığı görevini yürüten Sadullah Ergin'in ittifak protokolü kapsamında CHP'nin kalesi olarak anılan Çankaya'yı da kapsayan Ankara 1. bölgeden aday gösterilmesi tartışma konusu oldu.

'Sadullah Ergin' kararına bir tepki de Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den geldi.

tv100'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk olan İnce, "Sadullah Ergin Çankaya’dan aday, Cumhuriyetin kalbine hançer, Atatürk’ün Çankaya’sına hançer. Sadullah Ergin kim? Sadullah Ergin, yargı FETÖ’ye teslim edilirken Adalet Bakanı, Silivri'de komutanlara kumpas kurulurken, Balyoz, Ergenekon davasında yargıyı FETÖ’ye teslim eden bakan. Utanma da kalmamış artık. Şimdi milletvekili yapıyorlar Sadullah Ergin'i... Seçilirse geçmişe dönük hesap sorulurken Ergin'den sorulacak mı?" diye konuştu.

İnce'nin programdaki konuşmasından öne çıkanlar ise şu şekilde:

*İttifak görüşmeleri var, 13 kere toplandılar. Kılıçdaroğlu Milli Yol Partisi, HDP, Bağımsız Türkiye Partisi, Saadet’e, Davutoğlu, Babacan’a gitti. Kimse bizimle iletişime geçmedi.

*İmza toplamaya başladım. Toplayamazsın dediler topladık, bu sefer AK Partililer yardım etti dediler. İftiranın ardı arkası kesilmiyor. İmzayı topladıktan sonra kuralar çekilecek. Kuraya 24 saat kalmış, Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi’ne geldi. Sandık güvenliği, trolleri konuştuk.

*Biz ilkeler ittifakı kurabilirdik, gerek yoktu bu kadar ayrıntıya. CHP, İYİ Parti, Memleket Partisi üçümüz beraber oturalım dedim. Ben bunu basına söyledim.

*Gerek yok bu kadar cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık, milletvekili dağıtmaya. CHP listelerini görünce için sızlıyor.

*(Teklif geldi mi sorusu üzerine) Teklifler menfaat ittifakı doğrultusunda geldi.

(Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ım “Muharrem Bey’in Millet İttifakı’na katılmaması seçimi ya ikinci tura bırakır ya da bizim kazanmamıza neden olur” sözünün hatırlatması üzerine) Ben aday olmazsam Erdoğan’ın kazanma şansı fazla.

*Seçim ikinci tura kaldı, kaçarı yok. Şu 35 günü iyi değerlendirirsem ben kalacağım, ikinci tura, ikinci tura kaldığımda da seçimi alacağım. Sokakta bunu görüyorum.