DEVA Partisi'nden 'Sadullah Ergin'in istifası istendi' iddialarına yalanlama

DEVA Partisi kontenjanından CHP Ankara 1. Bölge'den aday olması tepkilere neden olan eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in istifasının istendiği iddia edildi. Söz konusu iddiaları yalanlayan DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, "Sadullah Bey’e de bize de ulaşmış böyle bir talep yok" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.04.2023 - 20:06
DEVA Partisi'nden 'Sadullah Ergin'in istifası istendi' iddialarına yalanlama
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Balyoz ve Ergenekon süreçlerinde Adalet Bakanlığı görevini yürüten Sadullah Ergin'in ittifak protokolü kapsamında CHP'nin kalesi olarak anılan Çankaya'yı da kapsayan Ankara 1. bölgeden aday gösterilmesi tepki çekmişti. 

Gelişmelerin ardından Sadullah Ergin’in adaylıktan istifa etmesinin istendiği, DEVA Partisi lideri Babacan'ın da devreye girdiği öne sürüldü.

"KÜLLİYEN YALAN"

İddialara ilişkin Odatv’ye konuşan DEVA Sözcüsü İdris Şahin, şu ifadeleri kullandı: 

“Sadullah Bey’e de bize de ulaşmış böyle bir talep yok. Burası DEVA Partisi’ne tahsis edilmiş bir yerdir bunun kararını verecek de Sayın Babacan ve DEVA Partisi yetkili kurullarıdır. Sayın Oğuz Kaan Salıcı ile beraberken haberleri gördük. Kendisi de şaşırdı. Külliyen yalan."


Sadullah Ergin Deva Partisi İdris Şahin istifa

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