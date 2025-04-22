Muharrem İnce'den sert tepki: 'Anıtkabir’e gitmek isteyenleri değil, YÜRÜTENleri engelleyin!'
Muharrem İnce, Ankara Valiliği'nin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yarın 1. Meclis Binası önünde yurttaşlara seslenerek Anıtkabir'e yürümesine izin vermeyip, açıklamanın başka bir yerde yapılması gerektiğini bildirmesine tepki gösterdi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ankara Valiliği'nin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yarın 1. Meclis Binası önünde yurttaşlara seslenerek Anıtkabir'e yürümesine izin vermeyip, açıklamanın başka bir yerde yapılması gerektiğini bildirmesine tepki gösterdi.
İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Ankara Valiliği, CHP'nin Ankara’daki 23 Nisan yürüyüşünü yasaklamış. Bu yasak sadece CHP’ye değil, doğrudan Cumhuriyet'imizin temellerine, Atatürk'ün mirasına, milli iradeye ve Türk milletine karşı bir yasaktır. Milli bayramımızı kutlamak için meydanlara akın edenleri, Anıtkabir’e gitmek isteyenleri değil, YÜRÜTENleri engelleyin!"
Etiketler: #Muharrem İnce #Ankara Valiliği #23 Nisan
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