Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesini hukukçular Cumhuriyet'e değerlendirdi
Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, adaylıktan çekildiğini açıkladı. İnce adaylıktan çekilse de hukukçular Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu'nu işaret ediyor ve oy pusulasından isminin çıkarılamayacağını, seçmenin 14 Mayıs'ta Muharrem İnce'ye oy verebileceğini söylüyor.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 14 Mayıs seçimlerine 3 gün kala cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıkladı. Muharrem İnce kararını düzenlediği basın toplantısında duyurdu. İnce adaylıktan fiilen çekildi ama hukukçular bunun hukuki olarak bir karşılığı olmayacağı yorumunu yapıyor.
"İLK TURA BİR ETKİSİ OLMAZ"
Cumhuriyet'e konuşan Eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu'nun 12. maddesine göre oy pusulasında Muharrem İnce'nin isminin yer alacağını belirtti ve "14 Mayıs'a yani ilk tura bir etkisi olmaz" dedi.
12. maddede "Birinci oylamada, kesin aday listesinin Resmi Gazete'de yayımından itibaren, oy verme günü saat 17.00'ye kadar listede meydana gelebilecek eksilmeler değişikliği gerektirmez" hükmü yer alıyor. Adaylıktan çekilme kararının 2. tura etkisinin olabileceğini söyleyen Eminağaoğlu "Adaylıktan çekilen kişi ilk 2'de olursa bir altındaki kişi kaydırılır" dedi.
Cumhuriyet'in ulaştığı Anayasa Hukukçusu Tevfik Sönmez Küçük ise Muharrem İnce'nin YSK'ye dilekçe vermesi gerektiğinin altını çiziyor. Canlı yayında yaptığı açıklamanın hukuki olarak bir anlam ifade etmeyeceğini belirten Küçük, dilekçeden sonra 14 Mayıs'ta verilecek oyların geçersiz sayılabileceğini belirtti.
"YSK'NİN ALACAĞI KARARI BEKLEMEK LAZIM"
Yurtdışında ise oy verme işlemi tamamlandığı için iki farklı görüşün ortaya çıktığını belirten Küçük, "Oy verilirken hukuken aday olduğu için oylar geçerli sayılabilir ya da oy sayılacağı tarihe kadar çekildiği için geçersiz olabilir. YSK'nin alacağı kararı beklemek lazım" dedi.
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