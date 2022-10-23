'Muhtarlar Evi' AKP'liye emanet

23 Ekim 2022 Pazar, 02:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Ankara’da Muhtarlar Evi için açılış töreni düzenlendi. Tören nedeniyle çok sayıda sokak ve caddenin trafiğe kapatılması ve park edilen araçların kaldırılması tepki çekerken, Muhtarlar Evi tabelasındaki “VE Hotels” yazısı dikkat çekti.

“VE Hotels”, İçişleri Bakanlığı’nın “olur”u ile kurulan Vilayetler Birliği’nin iştiraki Vilayetler Turizm ve Ticaret AŞ’nin işlettiği tesislerde “zincir marka” adı gibi kullanılıyor.

Muhtarlar Evi’nin de bünyesinde bulunduğu VE Hotels’i işleten Vilayetler Turizm ve Ticaret AŞ, Vilayetler Birliği’nin bir iştiraki konumunda. Vilayetler Birliği başkanlığını, halihazırda İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı yürütüyor.

Şirketin genel müdürlüğü ise Muhtarlar Evi’nin açılışından yalnızca 13 gün önce, 6 Ekim’de değişti. Bu göreve, Mehmet Şahin Kork getirildi. Rizeli olan ve Rize’de de bazı eğlence mekânları işleten, VE Hotels Ayvalık Müdürlüğü de yapan Kork, 2014’te ise AKP’de yöneticilik görevi yürüttü.

Kork, Aralık 2014’te AKP Rize İl Yönetim Kurulu’nun yedek üyeliğine seçilmişti.