Murat Emir: İktidar yangınla mücadeleyi değil makam uçağını, lüks araçları tercih etti!

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, ülke genelinde devam eden orman yangınları üzerinden iktidarı eleştirdi.

Emir, yangınlara müdahalede yetersiz kalınmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iktidara şu ifadelerle seslendi:

"Antalya, Karabük, Bursa, Kocaeli, Uşak, Diyarbakır, Kahramanmaraş ve daha nice bölge yanıyor! Halk elinde bidonla, yangınla mücadele ekipleri korumasız teçhizatsız vücuduyla alevle savaşıyor. Çünkü AKP iktidarı, yangınla mücadeleyi değil makam uçağını, lüks araçları tercih etti! 'Yangınla mücadelede iyiyiz' dediniz, THK uçaklarını sattınız, ekipmanı eksik bıraktınız! Daha geçen hafta 11 orman işçisi can verdi, yangınla mücadele araçları küle döndü hâlâ mı ders çıkarmadınız? Bu milletin çaresizliğine vicdanınız nasıl suskun? Hiç mi sevmiyorsunuz bu vatanı, bu milleti?"