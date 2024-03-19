Murat Kurum, Yeniden Refah Partililerden 'Erbakan' üzerinden oy istedi: 'Hocamızın hayali...'

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı bir canlı yayında Yeniden Refah Partili seçmenden oy istedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.03.2024 - 23:10
Murat Kurum, Yeniden Refah Partililerden 'Erbakan' üzerinden oy istedi: 'Hocamızın hayali...'
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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, KRT’de yayınlanan Seçim Özel 2024’te gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Kurum, seçimde Cumhur İttifakı’nda yer almayan Yeniden Refah Partisi’nin oyları bölmeyeceğini belirterek oy istedi.

YRP'Lİ SEÇMENE SESLENDİ

Yeniden Refah Partili seçmenin kendisini destekleyeceğini, 'Erbakan' üzerinden savunan Kurum şöyle konuştu:

“Yeniden Refah Partisi’nin oyları böleceğini düşünmüyorum çünkü Erbakan hocamızın hayali İstanbul’du. Yeniden Refah Partili seçmen, sandığa gittiğinde vereceği oyun kime yarayacağını net bir şekilde düşünüp iradesini sandığa yansıtacaktır. Kendisine yapılan eziyetin sandıkta net bir şekilde cevabını verecektir.”

EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI

Seçimde oy tercihi en çok merak edilen kesim olan emeklilere de konuşmasında yer veren Kurum, emekli maaşlarına ilişkin, "CHP'li belediye bu seçimi aldığında emekli maaşı mı artacak? Bugün emekli maaşımız için çalışan irade AK Parti'nin iradesidir" dedi.


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