Uğur Dündar’dan Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum’a canlı yayın teklifi

Uğur Dündar, İBB Başkan adayları Ekrem İmamoğlu ile AKP’li Murat Kurum’u aynı programda ağırlamak için davet ettiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.03.2024 - 11:34
Uğur Dündar’dan Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum’a canlı yayın teklifi
Abone Ol google-news

Gazeteci Uğur Dündar, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile AKP’nin İstanbul adayı Murat Kurum’u Sözcü TV’de aynı programa çıkmaları için teklif götürdüğünü söyledi.

İmamoğlu’yla yakında bir program yapacağını, aynı program davetini AKP’li Kurum için de yaptığını belirten Dündar, sosyal medya hesabından şunu yazdı:

“Kamuoyuna duyuru: Yakında İBB Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu ile Sözcü TV’de bir söyleşi yapacağım. Aynı öneriyi haftalar önce Cumhur İttifakı'nın adayı Sn. Murat Kurum'a da yaptım. Ayrıca her ikisinin yer alacağı bir tartışma programını Sözcü TV’de yönetmeye talip olduğumu söyledim. Haber bekliyorum, takdir kendisinin...”


uğur dündar haberleri Ekrem İmamoğlu haberleri Murat Kurum haberleri Canlı yayın haberleri

İlgili Haberler

Murat Kurum'dan 'gaf' çıkışı: 'İnsanız hata yapabiliriz'

Murat Kurum'dan 'gaf' çıkışı: 'İnsanız hata yapabiliriz'
Murat Kurum malvarlığını neden açıklamıyor?

Murat Kurum malvarlığını neden açıklamıyor?
Murat Kurum'dan 'DEM Parti' sorusuna yanıt: 'Niye uğramayayım?'

Murat Kurum'dan 'DEM Parti' sorusuna yanıt: 'Niye uğramayayım?'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son dakika... Maden faciasının yaşandığı İliç'te kayıp işçilerin pikabı bulundu!

Son dakika... Maden faciasının yaşandığı İliç'te kayıp işçilerin pikabı bulundu!
Beşiktaş’a sahasında büyük şok! Beşiktaş 1-2 Antalyaspor

Beşiktaş’a sahasında büyük şok! Beşiktaş 1-2 Antalyaspor
NASA açıkladı: Uzayda ‘bira’ bulundu

NASA açıkladı: Uzayda ‘bira’ bulundu
Son dakika! İliç’teki maden faciasının 33. gününde kayıp işçilerden ilk iz…

Son dakika! İliç’teki maden faciasının 33. gününde kayıp işçilerden ilk iz…
'Bize verecekler' demişti... 'DEM Partililerle görüşme' açıklaması sızan AKP'li Ahmet Buran: 'Konuşmam çarpıtıldı'

'Bize verecekler' demişti... 'DEM Partililerle görüşme' açıklaması sızan AKP'li Ahmet Buran: 'Konuşmam çarpıtıldı'
Mansur Yavaş’tan Turgut Altınok’un malvarlığı hakkında açıklama!

Mansur Yavaş’tan Turgut Altınok’un malvarlığı hakkında açıklama!
Turgut Altınok malvarlığını açıklamıştı: Murat Ağırel eksikleri sıraladı!

Turgut Altınok malvarlığını açıklamıştı: Murat Ağırel eksikleri sıraladı!
Emre Belözoğlu’ndan flaş Olimpiu Morutan açıklaması

Emre Belözoğlu’ndan flaş Olimpiu Morutan açıklaması