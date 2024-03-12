Murat Kurum 'yer sofrasında' sahur yaptı: Playstation ayrıntısı dikkat çekti...

Yayınlanma: 12.03.2024 - 11:36

Güncelleme: 12.03.2024 - 11:36

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkan adayı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon programında kendisini sahura davet eden hukuk öğrencisi Feritcan Başaranoğlu'nun Fatih'teki evine misafir oldu.

Burada gençlerle bir araya gelen Kurum, mutfakta menemen yaptı.

Yer sofrasında sahur yapan Kurum'un, gençlerle 'playstation' oynaması da dikkat çekti.

BİNALİ YILDIRIM MASA VARKEN YERDE İFTAR AÇMIŞTI

AKP'nin 2019'daki İstanbul adayı Binali Yıldırım da yer sofrasında yemek yemesiyle gündeme gelmişti.

Yıldırım'ın konuk olduğu bir evde masa varken yer sofrasında iftar açması gündem olmuştu.