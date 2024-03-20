Murat Kurum'dan 'İmamoğlu ile yayına çıkar mısınız?' sorusuna yanıt

AKP'nin İBB Başkanı Adayı Murat Kurum, katıldığı canlı yayında "Ekrem İmamoğlu ile yayına çıkar mısınız" sorusunu cevapladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.03.2024 - 09:31
Murat Kurum'dan 'İmamoğlu ile yayına çıkar mısınız?' sorusuna yanıt
Abone Ol google-news

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Adayı Murat Kurum, katılmış olduğu canlı yayın programında merak edilen bir soruyu yanıtladı.

Kurum, "Rakibinizle karşı karşıya gelir misiniz?" sorusuna "İstanbul'u benimle konuşamazlar, vaadini hatırlamayan biri benimle ne konuşabilir?" sözlerini kullandı.

"İSTANBUL'UN SORUNLARINI BİLMİYOR Kİ"

Murat Kurum şu şekilde devam etti:

"Konu İstanbul olmayacak, konu İstanbul'un sorunları olmayacak. Çünkü İstanbul'un sorunlarını bilmiyor ki, sorunlardan haberi yok. Haberi olmadığı için bu tarz şeyleri benimle konuşamaz."


Murat Kurum haberleri İmamoğlu haberleri Ekrem İmamoğlu haberleri

İlgili Haberler

Murat Kurum'dan '21 yıldır iktidardasınız. Neden hazırlamadınız İstanbul’u depreme' sorusuna yanıt: Kentsel dönüşümle ilgili mücadele ettik

Murat Kurum'dan '21 yıldır iktidardasınız. Neden hazırlamadınız İstanbul’u depreme' sorusuna yanıt: Kentsel dönüşümle ilgili mücadele ettik
Erdoğan duymasın! Murat Kurum’dan ‘çarpıcı’ Kanal İstanbul yanıtı

Erdoğan duymasın! Murat Kurum’dan ‘çarpıcı’ Kanal İstanbul yanıtı
Murat Kurum, Yeniden Refah Partililerden 'Erbakan' üzerinden oy istedi: 'Hocamızın hayali...'

Murat Kurum, Yeniden Refah Partililerden 'Erbakan' üzerinden oy istedi: 'Hocamızın hayali...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Hatay’da bir partinin adayının çekilerek Lütfü Savaş'a destek vereceği açıklandı

Hatay’da bir partinin adayının çekilerek Lütfü Savaş'a destek vereceği açıklandı
Eyüpspor’dan transfer yasağı açıklaması: ’24 saat içinde ödeme yapılarak…’

Eyüpspor’dan transfer yasağı açıklaması: ’24 saat içinde ödeme yapılarak…’
Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'ı meydana davet etti: 'Bekliyoruz vallahi, gel'

Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'ı meydana davet etti: 'Bekliyoruz vallahi, gel'
TOFAŞ, Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalde!

TOFAŞ, Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalde!
Son Dakika... Erdoğan duyurdu: Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu

Son Dakika... Erdoğan duyurdu: Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
Etimesgut Belediyesi Başkanı Adayı Erdal Beşikçioğlu malvarlığını açıkladı

Etimesgut Belediyesi Başkanı Adayı Erdal Beşikçioğlu malvarlığını açıkladı
Turgut Altınok’tan bir malvarlığı açıklaması daha: ‘Bir kere bana teşekkür etmeleri lazım’

Turgut Altınok’tan bir malvarlığı açıklaması daha: ‘Bir kere bana teşekkür etmeleri lazım’
Fenerbahçe Opet finalin kapısından döndü

Fenerbahçe Opet finalin kapısından döndü