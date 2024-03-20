Murat Kurum'dan 'İmamoğlu ile yayına çıkar mısınız?' sorusuna yanıt

Yayınlanma: 20.03.2024 - 09:31

Güncelleme: 20.03.2024 - 09:32

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Adayı Murat Kurum, katılmış olduğu canlı yayın programında merak edilen bir soruyu yanıtladı.

Kurum, "Rakibinizle karşı karşıya gelir misiniz?" sorusuna "İstanbul'u benimle konuşamazlar, vaadini hatırlamayan biri benimle ne konuşabilir?" sözlerini kullandı.

"İSTANBUL'UN SORUNLARINI BİLMİYOR Kİ"

Murat Kurum şu şekilde devam etti:

"Konu İstanbul olmayacak, konu İstanbul'un sorunları olmayacak. Çünkü İstanbul'un sorunlarını bilmiyor ki, sorunlardan haberi yok. Haberi olmadığı için bu tarz şeyleri benimle konuşamaz."