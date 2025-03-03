Murat Kurum'dan İstanbul için korkutan uyarı: 'Tek çareyi' açıkladı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, deprem haftası nedeniyle yaptığı paylaşımda İstanbul’da 1,5 milyon binanın risk altında olduğunu belirterek, mücadele için "tek çare"yi açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Sosyal medya hesabı X üzerinden bir paylaşım yapan Murat Kurum, depremle mücadelenin milli güvenlik meselesi olduğunu belirterek “Mücadelede tek çare kentsel dönüşüm” mesajı verdi.
'TEK ÇARE KENTSEL DÖNÜŞÜM'
Bakan Kurum, deprem haftasına özel yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Hep söylüyoruz. Depremle mücadele milli güvenlik meselesi ve biliyoruz ki bu mücadelede tek çare kentsel dönüşüm.
Vatandaşımızla el ele vererek bugüne kadar yaptığımız sosyal konutlarla birlikte yaklaşık 15 milyon insanımızı güvenli yuvalara yerleştirdik. Ama yetmez! Tüm şehirlerimizi tüm afetlere karşı dirençli hale getirene kadar durmayacağız!"
İSTANBUL'DA 600 BİNA RİSK ALTINDA
Bakan Murat Kurum, paylaşımında yer verdiği fotoğrafla Türkiye genelinde sadece İstanbul’da 7,5 milyon yapıdan 1,5 milyonunun risk altında olduğunu duyurdu.
İstanbul’daki bu yapılar arasında 600’ünün çökme riski taşıdığını belirten Bakan Kurum, önlem alınması için uyardı.
Bakan Kurum, ülke genelinde 7,5 milyon bağımsız birimin risk altında olduğunu da vurguladı.
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