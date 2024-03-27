CHP Antalya Muratpaşa adayı mevcut başkan Ümit Uysal ilçesinde rahat... ‘Yüzde 85’lik memnuniyet’

Yayınlanma: 27.03.2024 - 13:52

Güncelleme: 27.03.2024 - 13:52

Antalya’nın merkez ilçesi Muratpaşa’da belediyeyi iki dönemdir CHP’li Ümit Uysal yönetiyor ve üçüncü dönemde de aday gösterildi. İlçede halkın belediyeden memnuniyet oranı yüzde 85 düzeyinde. Bu da Uysal’ı seçimlerde en iddialı aday konumuna getiriyor. Uysal, turistik Akdeniz kıyılarının çoğunun tersine özel plaj işletmeciliğine ilçesinde izin vermiyor. Her yurttaş ücretsiz plaja gidebiliyor. Uysal, evsel atıkların ekonomiye kazandırılmasının yanı sıra yurttaşlara çöpten ödeme yapılmasını sağlıyor. Yeni dönemde Uysal, halkın memnuniyet oranının yüksek olmasını sağlayan Turuncu Masa’da yapay zekâ kullanmaya hazırlanıyor. Uysal, ilçesine ve seçimlere ilişkin sorularımıza şu yanıtları verdi:

Muratpaşa’da yeniden aday oldunuz, hedefiniz neler?

Geçen dönem Türkiye genelinde ittifak vardı, Ankara’da siyasi parti genel merkezlerinin dahil olduğu bir ittifak vardı ve bu tabanda da bir geniş birleşme ile tahakkuk etmişti bu dönem tabi herkes ayrı ayrı giriyor öyle olunca rakamlar değişir hani kazanılan yerlerde de rakamlar değişir. Çok sayıda parti girince kazanma eşiği de düşer. Örneğin geçen dönem 50’li rakamlarla kazanılan İstanbul, Ankara gibi yerler 40’lı rakamlarla kazanılır hale gelir. Bizim geçen dönem ki rakamları görme ihtimalimiz olur. Biz 46.5’ten 65’e yükseltmiştik. Yine aynı rakamları yakalayabiliriz.

Memnuniyet oranı nedir Muratpaşa’da?

Memnuniyet oranımız çok yüksek. Memnuniyet oranında hiç yüzde 80’in altına düşmedik. Muratpaşa’da bize başarısız ya da çok başarısız diyenlerin oranı hiçbir tarihte yüzde 15’i geçmedi. Bu nedenle belediye başkanlığını yeniden kazanma açısından bir sorun olmadığını gösteriyor.

Kültür sanatla iç içesiniz, kitabınız var, gitar çalıyorsunuz. Bu özellikleriniz belediye başkanlığınıza ve kente nasıl yansıyor?

Biz toplam yaşam kalitesine, toplam hizmetlerin standardına bakıyoruz. Bir kompozisyon yönetiyoruz. Bunun içinde kültür sanat var, edebiyat var, kaldırım da var. İnsanların birlik ve beraberliği var. Çok farklı yerden göç etmiş insanların bir kent kimliği çatısı altında buluşmaları var düzenli kültür sanat hizmeti var...

Muratpaşa’da en çok beğenilen uygulamanız Turuncu Masa. Biraz anlatabilir misiniz?

Doğalgazın şehre girişinden tutun, yolların yenilenmesi, bütün hizmetlerin kent hakkı kapsamında bir tek telefondan çok disiplinli bir şekilde dağıtılmasını sağlıyoruz. Belediyelerdeki bütün masa uygulamalarının en gelişmişini Muratpaşa’da uyguluyoruz. Yurttaşlar her hizmete Turuncu Masa’dan ulaşabiliyor ve mutlaka 48 saat içinde sahaya yansıtılıyor. Uygulamaları birebir yazılım takip ediyor. Yazılımını biz yazdık. Bu raporlarda istatistikleri kötü olan yönetici yerinde kalamaz. Yöneticilerimizin makamlarında olmaları bu istatistiklerle birebir ilgilidir.

‘PLAJLAR HALKIN’

Kaliteyi bu noktaya getirince, sürdürmesi zor olmuyor mu?

Hayır, olmuyor... Evet bu bir finansman, ekip, personel tahsisi gerektiriyor. Belediyelerin görevi habire şapkadan tavşan çıkarmak değil. Kırılgan gruplar var. Sürekli bizimle bağlantı halinde olan 1500 eve yemek gidiyor, 12 bin insana evde bakım hizmeti veriliyor. 3 bin üzerinde insana psikolojik destek sağlıyor belediye, 11 bin çocuğumuz spor kurslarına gidiyor. Bunların hepsi toplam kalite işi. Finansmanın sürdürülebilir olması zaten başlı başına büyük bir proje. İşte denize sıfır alanlarımızı ihale etmiyoruz kamu kafeleri, kamu plajları, ücretsiz plajlar, ucuza hizmet eden nitelikli işletmeler denize sıfır değerli alanları bütün Muratpaşa kullanıyor. Giriş ücreti olmadan...

Yeni yaklaşımınız nedir?

Teknolojiye geçeceğiz, Turuncu Masa’da yapay zekâya geçiyoruz, personel tasarrufu sağlayacağız. Muratpaşa’yı 12 ay turizm merkezi yapmayı planlıyoruz. Kaleiçi’nde bunu zaten başardık. Muratpaşa’ya gelen yatırımları yönlendirmek istiyoruz. İşadamlarının içinde olacağı konsorsiyumlar oluşturmak istiyoruz. Yabancı yatırımcılarla yerli işadamlarını ortaklaştırmak, bütün dünyada iyi bir kalkınma stratejisidir. Çin bundan çok yararlandı. Kendi vatanımızda sadece bekçi olmamamız lazım. Güvenli gıda ile ilgili çalışmalarımız var. Ektirip, yetiştirip doğrudan çocuklarımıza ileteceğimiz bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Akıllı otopark düzeni kurmak istiyoruz. Ama tabii bu kentin merkezine girişi çok özendirmemeli. Gelen turistin yüzde yüz güvenli bir zincir içerisinde rahatça Muratpaşa’da istediğini yapmasını istiyoruz. Seçimden sonra “Forum Muratpaşa” toplantılarımız başlayacak. Her ay bir sempozyum hayal ediyoruz Türkiye için. Sonuçlarını tüm ülkeye yaymak istiyoruz, başka vatanımız yok..

‘ÇÖPE ÖDÜL VERİYORUZ'

Çevreci Kart uygulamanız nasıl gidiyor?

Standartlarımızı bozmadan sürdürmek istiyoruz. Çevreci komşu kartımızla dünyada ilkmişiz. Cam, metal, kağıt atıkları tartıp ödüle bağlayan her gramını ödüle bağlayan bir sistem. BBC’den öğrendik dünyada tekmişiz, gelip haber yaptılar. Çöp hizmetlerinin daralması sonucu 30 milyon TL’ye yakın bir girdi sağlanıyor. 16 bin aileye az ya da çok para ödenmesi söz konusu. Yılda toplamda 7-8 milyon gibi bir rakam söz konusu. Yani herkes kazanıyor. Üstelik bir TL harcamışlığımız yok. Habire betonarme bir şeyler yapmaktan daha iyi.

Antalya’nın tümünde nasıl bir seçimi tahmin ediyorsunuz?

Turizm barışı, hoşgörüyü, geniş, rahat düşünmeyi sever. O açıdan, genelde dünyada CHP gibi partilerde olur Antalya benzeri yerler. Antalya’nın da yine CHP’de kalmasında bence Türkiye’nin çıkarı vardır. Halkımız bunu değerlendirecektir. Yeniden bize görev verecektir

