Muratpaşa Belediyesi, 'En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri' ödülünü aldı

16 Temmuz 2022 Cumartesi, 02:00

Türkiye’de mavi bayrak temsilcisi Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV), “En iyi çevre eğitim etkinlikleri” ödülünü yedinci kez Antalya’nın Muratpaşa Belediyesi’ne verdi.

Ödüle ilişkin “Yaptığımız çalışmaları dosyalayarak gönderdik ve çok kurumsal bir değerlendirmeden geçtik. Türkiye rekoru kırarak bu ödülü yedinci kez almaktan çok memnunuz” diyen Belediye Başkanı Ümit Uysal, yürüttükleri çalışmaları anlattı. Proje kapsamında “Çevreci Komşu Kart”ta yedi yılda 7 milyon TL biriktiğini söyleyen Uysal, şu ifadeleri kullandı:

DÜNYADA BİR İLK

“2015 yılında Çevreci Komşu Kart uygulamasına başladık. Dünyada bütün bir kentin atıklarını topyekûn ödüle bağlayan ilk kentiz. Çevreci Komşu Kart’la birlikte atıklar tartılarak değerine göre bir puan ve paraya dönüşüyor. Kartta biriken parayla yurttaşlar isterse mutfağı için alışveriş yapıyor. İsterse de yoksul öğrencilere burs verebiliyor. Cumhurbaşkanlığı’nca desteklenen Sıfır Atık Projesi’ne de fikri ve fiziki katkı verdik. 2015 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı defalarca geldi. Uzmanlarla bilgimizi, deneyimimizi ve fikrimizi paylaştık. Onlar da bizi inceledi. Sonucunda bu, bütün Türkiye’ye yayılan bir proje oldu. Hatta komşu ülkeler bile inceliyor zaman zaman.”

Yaşlı ve engelli yurttaşlara yönelik çalışmalar sürdürdüklerini söyleyen Uysal, “Evde bakım hizmeti alan yaşlı sayımız 40 binlere dayandı. Denize sıfır alanlarımızda engelli merkezlerimiz bulunuyor. Kitle sporlarına desteğimiz sürüyor, 11 bin insana spor yaptırıyoruz. 5 bin kişiye meslek edinme ve hobi kursu veriyoruz. Bütün kamu hizmetlerini Turunç Masa dediğimiz telefon hattımızdan dağıtıyoruz. Kısacası ana tema, sürdürülebilir çevre, sürdürülebilir üretim, sürdürülebilir kalkınma, sosyal denge, kırılgan grupların toparlanması ve demokratik karar alma mekanizmaları. Muratpaşa, bütün Türkiyemizi bir gün görmek istediğimiz gibi bir model” ifadelerini kullandı.

GIDA KRİZİNE ÖNLEM

Nisan 2020’de ticaret ve ziraat odası temsilcilerini davet ederek şehir içi parsellere mısır ektiklerini söyleyen Uysal, “İçinde bulunduğumuz pandemi ekonomik krize, o da gıda krizine yol açabilir diye ‘Bütün boş alanları ekelim, tedbirli olalım’ çağrısında bulunduk. Biz mısır ektik, un olarak komşularımıza dağıttık. Buğday ektik, bulgur olarak dağıtık. Zencefil bile ektik. Biz üretim fikrini ayakta tutmaya gayret ettik. Balkonlarımızda da tarım yapılıyor. Bir taraftan da 21 bin turunç fidanını sokaklara diktik. Kadın kooperatiflerimiz de turunçlardan reçel yapıyor” ifadelerini kullandı.

MÜTEAHHİTSİZ BELEDİYE

Muratpaşa’nın müteahhitsiz bir belediye olduğunu dile getiren Uysal, “450 kilometre asfaltımızı da kazıyıp kendimiz yeniden yaptık. Bunun yanında, park mobilyalarımız, bitkilerimiz, yeraltı çöp konteynerlerimiz bizim üretimimiz. İnovasyon merkezimizde sürekli fikir ve proje yarışmaları var. Tarımsal üretim fikrini de hep canlı tutuyoruz. Yeni başlayacak projelerle ilgili ücretsiz ofis ve ödüllendirmelerimiz oluyor. Bütün Türkiye’de yenilik içeren buluş ve fikri canlı tutmak durumundayız” dedi.

Uysal sözlerine şöyle devam etti: “2015 yılında robotik kodlama eğitimi vermeye başladık. Geçtiğimiz ay bin mezun verdik. Yine geçtiğimiz ay havadan fidan ekimi ve dikimi yapan bir drone topladık. Faydalı bir model olarak da Bereket-07 adıyla tescili için başvurduk. Parklarımızı durumuna göre sulayan bir akıllı sistemi faaliyete geçirdik. Müthiş bir enerji ve emek tasarrufunun oluştuğu akıllı kent yönetimi. Özellikle gıda başta olmak üzere üretimi esas almamız gerekiyor. Muratpaşa’da bunun kültürünü oluşturmak için maksimum gayret sarf ediyoruz.”