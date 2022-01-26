Antalya Muratpaşa Belediyesi'nden esprili paylaşım: '30 yılda bir kar görünce şaka yapasımız geldi'
Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı, Antalya'ya da uğradı. Şehirde 29 yıl sonra karla mücadele çalışması yapan Muratpaşa Belediyesi, sosyal medya hesabından esprili bir paylaşım yaptı. Paylaşıma "30 yılda bir kar gördüğümüz için tüm şakaları yapasımız geldi" notu düşüldü.
Son yılların en etkili kar yağışından Antalya da nasibini aldı. Antalya’ya 29 yıl sonra kar yağdı.
Şehre kayıtlı zamanların en yüksek kar kalınlığı 7 Ocak 1993 tarihinde 5 santim olarak ölçülmüştü. Meteorolojinin uyarıları doğrultusunda kent merkezinde beklenen kar, sabaha karşı başladı.
Yağış, kıyı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, yüksek rakımlı yerlerde kar şeklinde görüldü. Sabaha karşı karın yağacağı haberini alan Antalyalılar gece uyumadı. Kent merkezine aileleriyle birlikte inenler, yağışla birlikte büyük sevinç yaşadı.
Zaman zaman şiddetini artıran kar yere düşer düşmez erirken, birçok kişi o anları cep telefonları ile görüntüledi. Bazıları kar altında koşup eğlenirken, bazıları da uzaklardaki sevdiklerini telefonla arayarak heyecanlarını paylaştı.
BELEDİYEDEN ESPRİLİ PAYLAŞIM
Kentin yüksek kesimlerde günlerdir etkili olan yoğun kar yağışı kent merkezinde de etkili oldu. 29 yıl sonra kente yağan karla mücadele çalışması yapan Muratpaşa Belediyesi ise esprili bir videoyu Twitter hesabından paylaştı.
Karlı yollarda süren tuzlama çalışmalarına ilişkin bir video hazırlayan belediye, paylaşımına "30 yılda bir kar gördüğümüz için tüm şakaları yapasımız geldi" notunu düştü.
Videoda bir kişinin sofralık tuzla küçük bir alandaki karları tuzladığı görüntüler yer aldı.
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