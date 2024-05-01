Müsavat Dervişoğlu görevi devraldı

İYİ Parti eski genel başkanı Meral Akşener, görevini 5. Olağanüstü Kurultayı’nda üçüncü turda en çok oyu alarak genel başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu’na devretti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.05.2024 - 12:50
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, görevi devraldı. Törende konuşan Dervişoğlu, “Bu yolculuğun her adımında sayın genel başkanımızın fedakarlıkları var. Ben Türk milletinin huzurunda kendisine ülkemize kattıkları ve partimizi kurması nedeniyle şükranlarımı sunuyorum. Ben burada aslında bir bayrak hedef alıyorum, o bayrağı da daha ileri taşımanın sözünü veriyorum” ifadelerini kullandı.

Akşener ise şunları söyledi:

“Biz partimizi kurarken ‘ben’ değil ‘biz’ olduk. Çok ilginç bir kurultay oldu. Herkesin herkese hakaret ettiği kongreleri biliyor Türkiye ama biz bir ilki başardık. Bundan sonraki fasılda iktidarın yolu açılacak. Evet ben bir sandalye değil, hepimizin ortak birikimini de devrediyorum. Bu değişim umuyorum gençlerimize de örnek olacak. Ben çok mutluyum.”

Devir teslim töreninin ardından Müsavat Dervişoğlu ve yeni parti yönetimi Anıtkabir’i ziyaret edecek.


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