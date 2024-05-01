İYİ Parti’nin yeni rotası nasıl olacak
İYİ Parti’nin yeni A takımında en dikkat çeken isimlerden biri de İzmir milletvekili Ümit Özlale oldu. Öyle ya Özlale, “ilk günlerdeki heyecanının kalmadığını, makul çözümler sunmanın mümkün olmadığını ve siyaset üretmenin imkânsız olduğunu” belirterek İYİ Parti’den istifa ettiğini açıklamıştı.
Peki, nasıl oldu da istifa eden bir isim İYİ Parti’nin genel idare kuruluna (GİK) girebildi?
Bu sorunun yanıtı için Prof. Özlale’yi aradım...
Özlale itifasını sosyal medyadan duyurmuş, Meral Akşener’e ve parti yöneticilerine iletmiş, İYİ Parti’nin WhatsApp grubundan da ayrılmıştı. 23 Nisan için toplanan Meclis’teki özel oturumda da partideki arkadaşlarıyla vedalaşmıştı. Ancak nezaket gereği resmi istifa dilekçesini kurultaydan hemen sonraki pazartesi günü genel merkeze iletecekti.
Gelin görün ki...
Hafta sonu parti kurultayını televizyondan izlerken birden telefonları çaldı. Partideki arkadaşlarından öğrendi ki yeni genel başkan Müsavat Dervişoğlu adını GİK listesine yazmıştı. Sonrasını Ümit Özlale’den aktarıyorum:
“Sayın Dervişoğlu ile pazartesi günü bir konuşma yaptık. Yakın gelecekte anayasa değişikliği ile plan ve bütçenin tartışılması meseleleri olacak... ‘Senin iktisadi ve ekonomi kabiliyetlerine ihtiyacımız olacak. Benden daha çok partinin ve muhalefetin gereksinimi var. Bizim için bu ayrılığı erteleyebilir misin?’ dedi. Özetle, verebileceğim bir katkı olduğuna inandırdı beni Müsavat Bey ve kabul ettim. Müsavat Bey’in İYİ Parti’yi makul bir çizgide tutacağına ve anayasa değişikliğinde çok daha sert bir muhalefet yapacağına inandım. GİK üyeliğinde ve büyük ihtimalle genel başkan yardımcılığında görev alacağım.”
DERVİŞOĞLU: "AKP BELASINDAN KURTULMAMIZ LAZIM"
Ümit Özlale’ye İYİ Parti’nin artık nasıl bir siyaset izleyeceğine dair görüşlerini de sordum. Şu yanıtı aldım:
“Müsavat Bey’in Cumhur İttifakı
ile yani AKP ve MHP ile uzlaşıya
gitmeyeceğine adım gibi eminim.
Müsavat Bey, CHP ile işbirliğine
yakındır. Göreceksiniz, anayasa
değişikliği sürecinde en az CHP
kadar muhalif bir tavır sergileyecektir.
Önyargılardan kurtulabilirsek sayın
genel başkan milliyetçi bloku CHP ile
de buluşturabilir. Zira Müsavat Bey,
‘Bizim bu ülkeyi AKP belasından
kurtarmamız lazım’ der... En kırılgan
nokta ise Kürt siyasi hareketi ile
ilişkiler olacaktır.”
Bu arada...
Prof. Özlale’yi tam da İstanbul’da
yeni bir eve taşınma telaşındayken
aradım. Zira, İYİ Parti’nin
kurmaylarından olmasının yanı sıra
hayatında önemli bir değişikliğe de
gidiyor; evleniyor. Özlale, Sözcü
TV’nin ekran yüzlerinden olan
meslektaşımız Serap Belovacıklı
ile hayatını birleştiriyor. Öğrendim ki
ağırlıklı olarak İstanbul’da yaşayacak
çiftin nikâhı temmuz ayında kıyılacak.
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