İYİ Parti’nin yeni rotası nasıl olacak

01 Mayıs 2024 Çarşamba

İYİ Parti’nin yeni A takımında en dikkat çeken isimlerden biri de İzmir milletvekili Ümit Özlale oldu. Öyle ya Özlale, “ilk günlerdeki heyecanının kalmadığını, makul çözümler sunmanın mümkün olmadığını ve siyaset üretmenin imkânsız olduğunu” belirterek İYİ Parti’den istifa ettiğini açıklamıştı.

Peki, nasıl oldu da istifa eden bir isim İYİ Parti’nin genel idare kuruluna (GİK) girebildi?

Bu sorunun yanıtı için Prof. Özlale’yi aradım...

Özlale itifasını sosyal medyadan duyurmuş, Meral Akşener’e ve parti yöneticilerine iletmiş, İYİ Parti’nin WhatsApp grubundan da ayrılmıştı. 23 Nisan için toplanan Meclis’teki özel oturumda da partideki arkadaşlarıyla vedalaşmıştı. Ancak nezaket gereği resmi istifa dilekçesini kurultaydan hemen sonraki pazartesi günü genel merkeze iletecekti.

Gelin görün ki...

Hafta sonu parti kurultayını televizyondan izlerken birden telefonları çaldı. Partideki arkadaşlarından öğrendi ki yeni genel başkan Müsavat Dervişoğlu adını GİK listesine yazmıştı. Sonrasını Ümit Özlale’den aktarıyorum:

“Sayın Dervişoğlu ile pazartesi günü bir konuşma yaptık. Yakın gelecekte anayasa değişikliği ile plan ve bütçenin tartışılması meseleleri olacak... ‘Senin iktisadi ve ekonomi kabiliyetlerine ihtiyacımız olacak. Benden daha çok partinin ve muhalefetin gereksinimi var. Bizim için bu ayrılığı erteleyebilir misin?’ dedi. Özetle, verebileceğim bir katkı olduğuna inandırdı beni Müsavat Bey ve kabul ettim. Müsavat Bey’in İYİ Parti’yi makul bir çizgide tutacağına ve anayasa değişikliğinde çok daha sert bir muhalefet yapacağına inandım. GİK üyeliğinde ve büyük ihtimalle genel başkan yardımcılığında görev alacağım.”

DERVİŞOĞLU: "AKP BELASINDAN KURTULMAMIZ LAZIM"

Ümit Özlale’ye İYİ Parti’nin artık nasıl bir siyaset izleyeceğine dair görüşlerini de sordum. Şu yanıtı aldım:



“Müsavat Bey’in Cumhur İttifakı ile yani AKP ve MHP ile uzlaşıya gitmeyeceğine adım gibi eminim. Müsavat Bey, CHP ile işbirliğine yakındır. Göreceksiniz, anayasa değişikliği sürecinde en az CHP kadar muhalif bir tavır sergileyecektir. Önyargılardan kurtulabilirsek sayın genel başkan milliyetçi bloku CHP ile de buluşturabilir. Zira Müsavat Bey, ‘Bizim bu ülkeyi AKP belasından kurtarmamız lazım’ der... En kırılgan nokta ise Kürt siyasi hareketi ile ilişkiler olacaktır.”



Bu arada...

Prof. Özlale’yi tam da İstanbul’da yeni bir eve taşınma telaşındayken aradım. Zira, İYİ Parti’nin kurmaylarından olmasının yanı sıra hayatında önemli bir değişikliğe de gidiyor; evleniyor. Özlale, Sözcü TV’nin ekran yüzlerinden olan meslektaşımız Serap Belovacıklı ile hayatını birleştiriyor. Öğrendim ki ağırlıklı olarak İstanbul’da yaşayacak çiftin nikâhı temmuz ayında kıyılacak.





