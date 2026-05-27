Müsavat Dervişoğlu'ndan dikkat çeken bayram mesajı: 'İftiradan uzak yaşamalarını temenni ediyorum'

27.05.2026 10:34:00
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bayram namazı sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Ben insanlara bu bayramda; huzur, bereket, mutluluk, demokrasi, adalet, hukukun yanında aynı zamanda bir de güzel ahlak temenni ediyorum. İftiradan uzak yaşamalarını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bayram namazını Ankara’da Abdulkerim Kuzu Camii’nde kıldı.

Namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaştı ve parti mensupları simit dağıttı.

"MUTSUZLUK SORUNUYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Dervişoğlu, bayramlaşmanın ardından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Her bayram namazı çıkışında bayram tadında bayramlar temenni ediyordum milletimize ama her bayram bir önceki bayramı da takdir edersiniz ki aratıyor. Ülkemizde bütün problemlerin yanında şimdi bir de hakim olan mutsuzluk sorunuyla karşı karşıyayız. Yüzler gülmüyor. Bu mübarek günlerde bile insanların geleceğe dair umutlar yeşertebilmesini mümkün kılabicek güzellikler, iyilikler yaşanmıyor.

Sofralarınıza bereket niyaz ediyorduk hanelerimizi mutluluk niyaz ediyorduk öyle bir noktaya geldik ki artık hukuk, adalet, demokrasi temenni ediyoruz. Bu nereden nereye geldiğimizin bir delilidir. Bu yönüyle bakıldığında hukuksuzluğun, adaletsizliğin, demokrasi yoksunluğunun getirdiği sorunlar da her geçen gün artan bir biçimde kendini hissettirmeye devam etmektedir.

"İFTİRADAN UZAK YAŞAMALARINI TEMENNİ EDİYORUM"

Ben insanlara bu bayramda; huzur, bereket, mutluluk, demokrasi, adalet, hukukun yanında aynı zamanda bir de güzel ahlak temenni ediyorum. İftiradan uzak yaşamalarını temenni ediyorum. Allah yukarıda diyeceğim ama siz de biliyorsunuz ki Allah her yerdedir o sebeple bu uyarımı ciddiye alması icap edenlerin de bu bayram gününün yüzü suyu hürmetine insanlaşmasını diliyorum."

NE OLMUŞTU?

MHP'ye yakınlığıyla bilinen Türkgün gazetesi, dün akşam yayımladığı bir haberinde, İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nu İBB davası ile ilişkilendirmişti.

Söz konusu haberin başlığında "İBB dosyasında itirafçının korktuğu isim ifşa oldu: Milyarlık ihalede 'Dervişoğlu' iddiası!" ifadeleri yer almıştı.

Dervişoğlu'nun bayram mesajında isim vermeden sarf ettiği sözler akıllara bu gelişmeleri getirdi.

MHP'ye yakın yayın organından dikkat çeken 'Müsavat Dervişoğlu' hamlesi: İBB davasıyla ilişkilendirdiler! MHP'ye yakınlığıyla bilinen Türkgün gazetesi, İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nu İBB davası ile ilişkilendirdi. Söz konusu haberin başlığında "İBB dosyasında itirafçının korktuğu isim ifşa oldu: Milyarlık ihalede 'Dervişoğlu' iddiası!" ifadeleri yer aldı.
Dervişoğlu'ndan CHP'ye destek ziyareti... Kılıçdaroğlu'na sert tepki: 'Erdoğan'ın iktidarının kimlerden kaynaklı olduğunu...' CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mutlak butlan kararı sonrası partisini ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüştü. Görüşme sonrası konuşan Dervişoğlu, Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Recep Tayyip Erdoğan’ın çeyrek asırlık iktidarının kimlerden kaynaklı olduğunu da tespit etmiş oluruz" ifadelerini kullandı.
Müsavat Dervişoğlu: 'Cumhuriyetimizin geleceği açısından büyük endişe taşıyoruz' İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP'ye yönelik 'mutlak butlan' kararına ilişkin "Sayın Erdoğan kendisini, ebediyen Türk devletine kayyum olarak tayin etme hevesindedir. Bu çerçeveden bakıldığında; CHP’ye yapılan operasyon, Türkiye’yi yönetenlerin hem çaresizliğini hem de bir sonraki adımını göstermektedir. Bu bir 'siyasetsizlik' durağıdır" dedi.