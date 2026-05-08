Müsavat Dervişoğlu'ndan erken seçim sorusuna yanıt

8.05.2026 17:37:00
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bir gazetecinin erken seçime ilişkin sorusu üzerine Türkiye'nin seçime ihtiyacı olduğunu ancak bunun kararını TBMM'nin verebileceğini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin İzmir İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, kentin sanayi ve tarım alanlarındaki sorunlarını yerinde incelemek üzere 3 günlük program gerçekleştireceklerini ifade etti.

Türkiye'nin yapay gündemlerle oyalandığını belirten Dervişoğlu, asıl tartışılması gereken konuların işsizlik, ekonomi, hayat pahalılığı olduğunu kaydederek, hükümeti eleştirdi.

"ÇÖZÜM SİYASETTE ARANMALI"

Dervişoğlu, İzmir'in de kronikleşen sorunları olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İzmir'in son derece ciddi trafik sorunları, altyapı problemleri var. Türkiye'nin her yerinde yaşanan büyük sorunlar İzmir'de ziyadesiyle ve misliyle hissediliyor. İzmir'de son derece ciddi bir güvenlik sorunu da var. İzmir'in bir de bakir alanları, iktidarın iştahını kabartan rant alanları var. Dolayısıyla siyasetçiler bütün bunlarda son derece dikkatli davranmak gibi bir sorumluluk taşımalı. Sorunlar var, büyük sorunlar var. Bunların çözümü siyaset mekanizmasının içinde aranmalı."

Dervişoğlu, bir gazetecinin erken seçime ilişkin sorusu üzerine ise Türkiye'nin seçime ihtiyacı olduğunu ancak bunun kararını TBMM'nin verebileceğini söyledi.

Toplantıya İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar ve İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan katıldı.

İlgili Konular: #İyi Parti #erken seçim #Müsavat Dervişoğlu

Bahçeli’den Öcalan’a ‘statü’ çağrısı… Dervişoğlu’ndan ilk tepki: ‘Acımızı katmerleyenlerle…’ İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a statü verilmesi çağrısı yaptığı açıklamasının sorulması üzerine, "Acımız var zaten şu anda acımızı katmerleyenler de var. Onlarla da yarın görüşeceğiz" ifadesini kullandı.
Müsavat Dervişoğlu'ndan 3 Mayıs Basın Özgürlüğü Günü mesajı: '180 ülkeden 163'üncü sırada olmak, Türkiye'ye yakışmıyor' Dervişoğlu'ndan 3 Mayıs Basın Özgürlüğü Günü mesajında "Basın Özgürlüğü Endeksi'nde, 180 ülke arasında 163'üncü sırada olmak, Türkiye'ye yakışmıyor" ifadelerini kullandı.
Müsavat Dervişoğlu'ndan sert 'statü' tepkisi: 'Bu deliliği derhal durdurun' Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ''terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a statü'' çağrısı yapmasına ilişkin sert tepki göstererek ''Siz utanmıyorsunuz, sizin yerinize ben utanıyorum. Allah sizi ıslah etsin nasıl biliyorsa öyle yapsın'' dedi.