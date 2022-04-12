Mustafa Balbay aktardı: 'AKP hedef koymuş: Yüzde 60’ı, 70’e çıkarmak zorundayız'
Gazetemiz yazarı Mustafa Balbay'ın aktardığına göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen haftaki 'sosyal medya' şikayetinin perde arkasını yazdı. Balbay'ın aktardığına göre AKP sosyal medyada yüzde 70 oranında 'hakimiyet' kurmak için hedef belirledi.
Gazetemiz yazarı Mustafa Balbay, "Sosyal medya mitingleri!" başlıklı yazısında AKP'nin seçim öncesi sosyal medya konusunda yapmaya hazırlandığı düzenlemelerle ilgili kulis bilgileri köşesine taşıdı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Nisan'da Saray'da düzenlenen Öğretmenler ve Eğitim Yöneticileri ile İftar Programı'nda sarfettiği “Sosyal medya gençlerimizin yabancı kültürünün etkisi altında kalmasına neden oluyor. Bunun için daha önce başlattığımız hazırlıklar devam ediyor...” sözünü hatırlatan Balbay, şu bilgileri aktardı:
"İktidar katlarında yapılan hesaba göre arkadaşlar sosyal medyada yüzde 60 oranında hâkimiyet sağlamışlar. Kendi değerlendirmeleri böyle. Kalan yüzde 40 azınlıkta görünüyor ama etkin. Hedefi şöyle koymuşlar: Yüzde 60’ı, 70’e çıkarmak zorundayız. Buna ulaşmadan toplumsal algıyı yönlendirmede istenen başarı gelmeyebilir!"
Balbay yazısına şöyle devam etti:
"Bizim ulaştığımız bilgilerle Erdoğan’ın iftar konuşmasını birleştirince ortaya seçim öncesi yeni bir düzenleme hazırlığı çıkıyor.
Ancak bunun o kadar da kolay olmayacağı anlaşılıyor. Sosyal medya üç yıldır Erdoğan’ın gündeminde. Geçen temmuz ayında şöyle demişti:
“Sosyal medya sürekli yalan ve iftira üretiyor. Buna izin veremeyiz. Arkadaşlar hazırlık yapıyor. Ekim ayında Meclis açılınca gündeme gelecek...”
Erdoğan, gençleri sosyal medyadan korumaya kararlı olduğunu eylül ayında da dile getirdi. Biz de konunun takipçisi olduk. AKP katlarında bir hazırlık yapıldı. Ancak Saray bunu beğenmedi. Çünkü sosyal medyadaki muhalifleri susturalım derken kendi hareket sahalarını da daraltmış oluyorlardı. Geri çekildi.
Bizim bilgimiz bu noktadaydı. Erdoğan’ın 7 Nisan açıklamasından anlaşılıyor ki yeniden ısıtmaya çalışacaklar. Ana hedef de vurguladığımız gibi, yüzde 60 olduğunu düşündükleri desteği yüzde 70’e çıkarmak.
Bunu yasayla yapamazlarsa başka yollar deneyecekleri kesin..."
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