Mustafa Balbay'dan Sadullah Ergin'e tepki: 'Kutluyoruz, iyi oyuncuymuş'

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 03:00

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 03:00

2009 ile 2013 yılları arasında Adalet Bakanlığı görevini yürüten Sadullah Ergin’in, CHP’nin listesinden aday gösterilmesi tepki çekti. DEVA Partisi kontenjanından CHP Ankara 1. Bölgeden 4. Sırada milletvekili adayı olan Ergin’e, eski CHP milletvekili ve gazetemiz yazarı Mustafa Balbay tepki gösterdi.

Balbay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sadullah Ergin’i listede görünce aklımıza ilk Silivri Cezaevinde pinpon oynaması geldi. Hani o, FETÖ’nün en alçak kumpasları kurduğu günlerin Adalet Bakanı! Ergin’i kutluyoruz, iyi oyuncuymuş!” ifadelerini kullandı.