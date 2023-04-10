Mustafa Balbay'dan Sadullah Ergin'e tepki: 'Kutluyoruz, iyi oyuncuymuş'

Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in, DEVA Partisi kontenjanından CHP Ankara 1. bölgeden aday olmasına gazetemiz yazarı Mustafa Balbay “Hani o, FETÖ’nün en alçak kumpasları kurduğu günlerin Adalet Bakanı! Ergin’i kutluyoruz, iyi oyuncuymuş” tepkisini gösterdi.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 03:00
Mustafa Balbay'dan Sadullah Ergin'e tepki: 'Kutluyoruz, iyi oyuncuymuş'
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2009 ile 2013 yılları arasında Adalet Bakanlığı görevini yürüten Sadullah Ergin’in, CHP’nin listesinden aday gösterilmesi tepki çekti. DEVA Partisi kontenjanından CHP Ankara 1. Bölgeden 4. Sırada milletvekili adayı olan Ergin’e, eski CHP milletvekili ve gazetemiz yazarı Mustafa Balbay tepki gösterdi.

Balbay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sadullah Ergin’i listede görünce aklımıza ilk Silivri Cezaevinde pinpon oynaması geldi. Hani o, FETÖ’nün en alçak kumpasları kurduğu günlerin Adalet Bakanı! Ergin’i kutluyoruz, iyi oyuncuymuş!” ifadelerini kullandı. 


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