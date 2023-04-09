Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin kimdir? Sadullah Ergin kaç yaşında, nereli?
Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin gündem oldu. Peki, Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin kimdir? Sadullah Ergin kaç yaşında, nereli?
Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin gündem oldu. Sadullah Ergin'in yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...
SADULLAH ERGİN KİMDİR?
Sadullah Ergin, 6 Temmuz 1964'te Hatay'ın Antakya ilçesinde doğdu. lk orta ve lise öğrenimini Hatay'da tamamladı. 1987 de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.
5 yıl Vakıflar Genel Müdürlüğünün avukatlığını yaptı.2002 ye kadar serbest avukat olarak çalıştı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yaptı. Refah Partisi, Fazilet Partisi ve AKP'de il başkanlıkları yaptı.
2002 seçimlerinde AKP Hatay milletvekili olarak Parlamentoya girdi. 6 yıl grup başkan vekilliği ve 4 yılı aşkın bir süre Adalet Bakanlığı yaptı.
2015 haziranında üç dönem milletvekilliğini tamamladı. AKP'den ayrıldıktan sonra, Ali Babacan tarafından kurulan DEVA Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı
ÖZEL YAŞAMI
Sadullah Ergin, evli ve 4 çocuk babasıdır.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan çiftini üzecek aday
- İlk açıklama geldi
- MetroPOLL'den son seçim anketi: Kılıçdaroğlu önde
- CHP'nin listesinde sürpriz isim
- Erdoğan 3 bakanı liste dışı bırakmış
- İlham gelince mi, İlhan gelince mi?
- CHP'den 4 partiye 3 tip kontenjan
- Göçmen teknesi battı: 35 ölü
- Aytun Çıray adaylıktan çekildi
- Buket Aydın muhalefeti hedef aldı