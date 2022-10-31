Mustafa Destici: Cumhurbaşkanı parti genel başkanlığından ayrılmalı

31 Ekim 2022 Pazartesi, 15:33

AKP ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı içinde yer alan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin dikkat çeken bir çıkış yaptı. Destici, "Cumhurbaşkanı partili olabilir ama önümüzdeki dönemde yeni bir Anayasa değişikliği teklifi gelirse burada Cumhurbaşkanı olanın parti genel başkanlığından ayrılması yönünde BBP'nin görüşü var" dedi.

Destici'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"HEPİMİZİN ORTAK GURURU, KIVANCI"

60 yıl önce yarım kalan bir hayali Türkiye, cumartesi günü gerçekleştirmiş oldu. Bu millet olarak hepimizin ortak gururu, kıvancı. Ben de gerçekten büyük bir gurur duydum. Sayın Cumhurbaşkanımızın bunda büyük katkısı var. Çünkü teşvik eden, gündeme getiren başka Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), konsorsiyum üyelerini teşvik eden bizatihi kendisi oldu... Gayet sessiz, konforlu. Mühendis arkadaşlarımız bize eşlik ettiler, çünkü ilk defa kullanılıyor. Onların anlatımından, sorduklarımızdan aracın bizim hissettiklerimiz ve merak ettiklerimiz var. Biz araca bindik, kullandık. Çok kısa bir zaman dilimi içinde belli bir performansa ulaşabiliyor.

TOGG'UN, 3'TE 1 ORANINDA DAHA UCUZ OLMASINI BEKLİYORUM

Televizyon da izleyebiliyorsunuz ön panelde. Ama tabii şoförün izlememesi gerekiyor. İzlerse risk olabilir. Ama televizyon da olduğunu söylediler. Geniş bir ekranı var ön panelde. Fiyat konusunda orada ser verdiler, sır vermediler. Cumhurbaşkanımız da öyle bir şeyde bulunmadı. Orada böyle bir konu geçti ama... Orada özellikle soruldu. Ceo'nun verdiği cevap, Mart ayına 5 ay var, bir araç için fiyat belirlemek doğru olmaz, yanıltıcı olur dediler. Bir rakam telaffuz edilmedi. Bizim bu segmentte yurtdışından ithal ettiğimiz araçlarda özel tüketim vergisi var. Bu yerli üretim olduğu için özel tüketim vergisi olmayacak. Özel tüketim vergisi de ithal edilen bir araçta hemen hemen fiyatın yarısına tekabül ediyor. O kadar olmasa bile 3'te 1 oranında daha ucuz olmasını bekliyorum.ki.

CUMHURBAŞKANI PARTİ GENEL BAŞKANLIĞINDAN AYRILMALI

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili başından itibaren bir uyum yasaları sürecinin tamamlanması gerektiğini söyledi. İki, yeni Anayasa taslağı hazırlığımızda da Cumhurbaşkanı partili olabilir ama önümüzdeki dönemde yeni bir Anayasa değişikliği teklifi gelirse burada Cumhurbaşkanı olanın parti genel başkanlığından ayrılması yönünde BBP'nin görüşü var. Keza Cumhurbaşkanı yardımcılarının seçimle iş başına gelmesi gibi hususlar bu iki maddeden başlayarak bizim bu konuda farklı görüşlerimiz var.

TEKLİFİN EN ÖNEMLİSİ, BAŞÖRTÜSÜ VE TÜRK AİLE YAPISININ KORUNMASI

Ailenin korunmasına ilişkin bir madde olacak. Bu tamamen Müslüman Türk ailesinin bizim kendi kültürümüze, inancımıza göre; daha doğrusu dünyadaki bütün inanç ve öğretilere göre, evrensel ahlaka göre bir aile yapımız var. Bu da kadın ve erkekten oluşuyor. Bunun korunmasına yönelik. Bir takım sapkın düşüncelerde, bizim inancımıza, kültürümüze ters olan hayat tarzlarından korunmasına yönelik. Müslüman Türk aile hayat tarzına bir müdahale var. Bunu aşağılama var. İstanbul Sözleşmesi'nde de bu türden ifadeler var. Dolayısıyla bizim inancımızı da kültürümüzü de kimse aşağılayamaz. Avrupa'da pek çok ülke de İstanbul Sözleşmesi'ni ya imzalamadı ya da sonradan çıktı. Dolayısıyla bence bu gelecek Anayasa değişikliği teklifinde en önemlisi başörtüsü ile ilgili bir düzenleme ve ikincisinin de Türk aile yapısının korunması."