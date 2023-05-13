Mustafa Sarıgül: Kılıçdaroğlu ilk turda kazanacak

Yayınlanma: 13.05.2023 - 02:00

Güncelleme: 13.05.2023 - 02:00

Türkiye Değişim Partisi (TDP) lideri ve CHP Erzincan Milletvekili Adayı Mustafa Sarıgül, kentte moral ve psikolojik üstünlüğün kendilerinde olduğunu söyledi.

Türkiye’nin değişime ihtiyacı olduğunu söyleyen Sarıgül, Cumhuriyet’e şunları söyledi.

TERS TEPTİ: Ülkemizde seçim atmosferi gerginleştirilmeye çalışıldı. Sahte video ve afişler düzenlediler. Sahte broşür dağıttılar. Söylenmemiş sözleri söylenmiş gibi gösterdiler. Bunlardan medet umdular ancak ters tepti. Bunu toplum vicdanı kabul etmedi. Millet ittifakına ve Kılıçdaroğlu’na dönük teveccüh daha da arttı. Seçim birinci turda ve Kılıçdaroğlu lehine bitecek.

DOKU UYUŞTU: Ben Erzincan’da büyük bir kabul gördüm. Erzincan’la doku uyumu sağladık. 6 Mayıs’ta yaptığımız mitingle Erzincan’da bir tarih yazdık. Erzincan’ın her noktasında biz varız. Erzincan’da moral ve psikolojik üstünlük bizde. Erzurum ve Sivas arasına sıkışmış bir Erzincan’a gönlüm razı değil. Belediyecilikte Şişli’yi nasıl model yaptıysam Erzincan’ı da Türkiye’nin parlayan yıldızı yapacağım.

DEĞİŞİM İSTİYORLAR: Erzincan ekonomik ve sosyal açıdan geriliyor. İş istiyorlar.Erzincan Şeker Fabrikasının canlandırılmasını istiyorlar. Ülkeyi 20 yıldır yöneten Ak Parti’nin heyecanını yitirdiğinin farkındalar ve değişim istiyorlar. Erzincan’da siyasi dengeler bizden yana değişti.

İNCE’NİN ÇEKİLMESİ: Kılıçdaroğlu lehine olumlu yönde etkileyecek ve Sayın Kılıçdaroğlu 1. turda seçilecek. Türkiye bir değişim istiyor. Bu değişim gerçekleşecek. Türkiye nefes alacak. Sakinleşecek ve normalleşecek.