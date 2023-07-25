Mustafa Sarıgül'den Cumhuriyet TV'de "değişim" açıklaması: 'Ben hesabı değil biz hesabı yapılmalı!'

Yayınlanma: 25.07.2023 - 13:35

Güncelleme: 25.07.2023 - 13:54

Seçimlerin ardından Türkiye zam yağmuruna tutuldu. KDV ve ÖTV zamları ekonomik krizin getirdiği geçim sorununu derinleştirdi. Seçimden önce 19.80 lira olan benzin 36 liraya yükseldi. Bunun yanında ilaçlara gelen yüzde 35 zam da tepki çekti.

"GENEL BAŞKANIMIZ SÖYLEMİŞTİ"

Cumhuriyet TV yayınında zam yağmurunu eleştiren CHP Erzincan Milletvekili Sarıgül, "Genel başkanımız seçim öncesi Türkiye'nin bu noktaya geleceğini meydanlarda anlattı. Ne yazık ki iktidar tüm devlet imkânlarını kullandı, vatandaşımızdan oy almak için doğru bilgiler vermediler. Seçimden bu yana zenginler daha zengin oldu, fakirler daha fakirleşti. Bir bardak benzin 10 lira olmuş, benzine zam gelmesi demek iğneden ipliğe her şeye zam demektir" ifadelerini kullandı.

"ÇİFTÇİYİ 3-4 TÜCCARIN ELİNE BIRAKTILAR"

Yapılan zamlara ilişkin çözüm önerilerinde bulunan Sarıgül, "Benim felsefem şudur, problemi anlatıyorsanız, çözüm yollarını anlatmazsanız problemin parçası sayılırsınız. Çözüm şudur: Ekonomik milliyetçilik. Sayın Ecevit ve Demirel'in döneminde okullarda yerli malı yapılırdı. Hollanda'da uzun incelemeler yaptım. Bugün otoyollara araç geçiş garantisi var ama çiftçinin ürettiği ürüne ürün alım garantisi yok. Tarım Mahsulleri Ofisi, devletimiz 8 bin 300 lira destek açıkladı. Ama bugün Erzincan'daki köylülerim arıyorlar, buğdaylarını biçtiler ama TMO gün vermiyor ki çiftçi ürününü versin. Çiftçiyi 3-4 tüccarıjn eline bırakıyorlar. Seneye çiftçi tarlasını süremeyecek, ekmek 15 lirayı bulacak. AKP iktidarı süresince 2 buçuk milyon çiftçinin 2 milyonu çiftçiliği bıraktı. Çözüm, tarlada ve fabrikada üretim, kamuda dürüst yönetim" şeklinde konuştu.

CHP'DEKİ "DEĞİŞİM" TARTIŞMALARINA NE DİYOR?

CHP içindeki "değişim" tarışmalarını değerlendiren Sarıgül, "Tarafsız Cumhurbaşkanlığını yapacak isim sayın Kılıçdaroğlu'ydu. Şartsız koşulsuz destekledik. Hiçbir talebimiz olmadı. Sonra bana Erzincan'da bir görev verdiler, hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden Erzincanlıları temsil ediyorum. CHP ile TDP'nin birleşmesi önemli bir gelişmedir. Zamlar varken, emekliler perişanken, öğretmenlerin, memurların sorunları varken parti içi konuları konuşmayı doğru bulmam" dedi.

"BEN" HESABI DEĞİL "BİZ" HESABI YAPMA ÇAĞRISI!

CHP içindeki tartışmaları "İktidarın oyunu" şeklinde nitelendiren Sarıgül, şu ifadeleri kullandı:

"CHP içinde görev yapan arkadaşlarımın tamamını sorumluluk bilincine ve yerel seçimlerde bir oy fazla nereden getiririz onu hesaplamaya davet ediyorum. Siyaset omurgalı iştir. Siyasette 'Benim başarım' olmaz 'Bizim başarımız' olur. CHP'mizin kurumsal kimliğine saygı gösteren herkesin dışa dönük mücadele vermesi lazım. Yerel seçimlerde partimizi nasıl güçlendiririz ona bakmak lazım. İktidar bir oyun kurdu, bazı arkadaşlar iktidarın kurduğu bu oyunu uyguluyorlar. CHP'nin içini konuşuyorlar. Oysa zamları, benzin fiyatlarını, yoksulluğu konuşalım. Gerçek CHP'liler, demokrasiye ve cumhuriyete önem verenler tehlike yanımızdan geçerken 'Ben' hesabı değil 'Biz' hesabı yapanlar, tehlikeden başka şey düşünmeyenler başarılı olur."

Sarıgül sözlerine şu cümlelerle son verdi:

"CHP genel başkanımız 13. Cumhurbaşkanımızdır. Lafımı bilerek konuşuyorum, tarihe not düşüyorum. Daha sonra bunlar konuşulacak. O gece Kılıçdaroğlu kaybetmedi, biz kazandıramadık, yazıklar olsun bize."