Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu açıkladı: Dolarda dün gece neler yaşandı?
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü Türk Lirasını destekleme paketi açıklamasından sonra dolarda sert düşüş görüldü. Dolardaki bu gerileme altın fiyatlarında da kendini gösterdi. Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, ekonomideki güvensizliğin nedenlerini ve döviz alım satımında yurttaşın dikkat etmesi gereken konuları, Cumhuriyet'e anlattı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destek paketi açıklasının ardından dolarda düşüş yaşandı.
Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, Cumhuriyet TV'ye yaptığı açıklamalarda dün gece dolarda neler yaşandığını açıkladı.
Değer kaybının yüzde 56'dan yüzde 45'e geriledı. Prof. Dr. Kozanoğlu, döviz kurundaki en tehlikeli gelişmenin oynaklık olduğunu dile getirdi. "Dün dolar kuru 18'i geçmişti" diyen Kozanoğlu, "Bu noktada satanlar çok büyük bir vurgun yapmış oldular. Bir ekonomi yönetiminin buna izin vermemesi gerekir" dedi.
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