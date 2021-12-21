Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu açıkladı: Dolarda dün gece neler yaşandı?

21 Aralık 2021 Salı, 16:41

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destek paketi açıklasının ardından dolarda düşüş yaşandı.

Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, Cumhuriyet TV'ye yaptığı açıklamalarda dün gece dolarda neler yaşandığını açıkladı.

Değer kaybının yüzde 56'dan yüzde 45'e geriledı. Prof. Dr. Kozanoğlu, döviz kurundaki en tehlikeli gelişmenin oynaklık olduğunu dile getirdi. "Dün dolar kuru 18'i geçmişti" diyen Kozanoğlu, "Bu noktada satanlar çok büyük bir vurgun yapmış oldular. Bir ekonomi yönetiminin buna izin vermemesi gerekir" dedi.

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