Mustafa Sarıgül'den 'uzman çavuşlara kadro verilsin' talebi

Yayınlanma: 24.01.2024 - 15:05

Güncelleme: 24.01.2024 - 15:06

CHP'li Mustafa Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ankara'da 24 Ocak 1993'te otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu yaşamını yitiren gazeteci yazar Uğur Mumcu'yu, ölümünün 31. yılında andı.

Her seçim öncesi, belediye başkanları tarafından, belediyelerde çalışan sözleşmeli personele kadro sözü verildiğini, ancak seçimden sonra verilen sözlerin tutulmadığını vurgulayan Sarıgül, belediyelerde kadro bekleyen çalışanların, kadroya geçirilmesini istedi.

Uzman çavuşların da kadro beklediğini kaydeden Sarıgül, "Sözleşmeli vatan görevi olamaz. Uzman çavuşların mutlaka kadroya geçmelerini şart görüyorum" diye konuştu.

TÜM PARTİLERE ÇAĞRI YAPTI

Uzman çavuşlar konusunun siyasi olmadığını, vicdani bir konu olduğunu belirten Sarıgül, Meclis'te bulunan siyasi partilere seslendi. Sarıgül, "Uzman çavuşların sorununu çözelim, mutlaka kadroya kavuşturalım" ifadesini kullandı.

Mustafa Sarıgül, 2,5 milyon yurttaşın, ehliyetlerinin alınması nedeniyle mağdur olduğunu aktararak, bir defaya mahsus ehliyet affını şart olarak gördüğünü dile getirdi.

Türkiye'nin önemli sorunlarının başında af konusunun geldiğine dikkati çeken Sarıgül, "Cezaevlerinde ayrı bir dram var. Mahkumlar zor şartlarda yaşıyor. Gelin bu işi çözelim, 2024 yılında toplumsal barış için geniş kapsamlı bir af çıkaralım. Affet Türkiyem... Annelerin hasretini dindirmek, çocukları sevindirmek için Affet Türkiyem" sözlerini sarf etti.