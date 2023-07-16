Mustafa Sarıgül'den 'zam' tepkisi: '1 bardak benzin olmuş 10 lira'
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre akaryakıtta ÖTV tutarları arttı. 6 liralık artış gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı. İstanbul'da benzinin litresi 28.05 liradan 34.05 liraya, motorinin litresi ise 26.32 liradan 32.32 liraya yükseldi. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de akaryakıt zammını çektiği bir videoyla eleştirdi.
Akaryakıt üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında yapılan düzenlemeler, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Karara göre; kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseldi. Otogaz da ise 5,77 lira ÖTV alınacak.
Ayrıca benzol, tuluol, ksiol, solvent nafta gibi ürünler ile madeni yağlama ürünlerinin ÖTV tutarlarında da artışa gidildi.
BENZİN VE MOTORİNE ZAM
ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda pazar gününden itibaren geçerli olacak şekilde 6 lira fiyat artışı meydana geldi.
İstanbul'da benzinin litresi 28.05 liradan 34.05 liraya, motorinin litresi ise 26.32 liradan 32.32 liraya yükseldi.
OTOGAZ FİYATINDA ÖTV ZAMMI
Pazar gününden geçerli olacak şekilde otogaz grubunda da 2,80 TL ÖTV artışı yapıldı.
SARIGÜL'DEN 'ZAM' TEPKİSİ
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de akaryakıt zammını çektiği bir videoyla eleştirdi.
Bir benzin istasyonuna giden Sarıgül, "Evet görüyorsunuz akmakta bile zorlanıyor neden biliyor musunuz 1 bardak benzin olmuş 10 lira. Bu 10 lirayla teker nasıl dönecek?" diye sordu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Benzin ve motorine büyük zam
- Emeklilere ek zam için yeni kulis!
- Denizli'de klima felaketi! Feci şekilde can verdi
- Kaymakam hakkında tutuklama kararı!
- Ata Demirer'den güldüren 'sıcaklık' uyarıları
- 'Şeyh'in büyük oğlu kendi yolunu çizdi!
- Kılıçdaroğlu'ndan '15 Temmuz' paylaşımı!
- 'Ülkeyi terk etti' iddiası...
- AKP sözlerini çabuk unuttu
- Japon mitolojisine göre 'yaklaşan felaketin' habercisi