Nail Bayram kimdir, kaç yaşında, nereli? Nail Bayram neden öldü?
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) eski Isparta İl Başkanı Nail Bayram'ın hayatını kaybetmesi sonrasında Bayram'ın kim olduğu araştırılamaya başladı. Peki, Nail Bayram kimdir, kaç yaşında, nereli? Nail Bayram neden öldü?
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) eski Isparta İl Başkanı Nail Bayram, dört senelik yaşam mücadelesini kaybetti. Peki, Nail Bayram kimdir, kaç yaşında, nereli? Nail Bayram neden öldü?
NAİL BAYRAM KİMDİR?
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Isparta eski İl Başkanı Nail Bayram, 10 Aralık 2019 tarihinde Eğirdir ilçesinde elektrik hattı döşediği sırada elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmış, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Uzun süre hastanede tedavisine devam edilen Bayram, taburcu edildikten sonra ara ara rahatsızlanması nedeniyle hastanede tedavi görmeye devam ediyordu. Evinde tekrar rahatsızlanan Nail Bayram, Isparta Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Hamas'ın verdiği süre doldu
- Dolar 120 TL'ye dayanacak!
- Şimşek'ten emekli zammı açıklaması
- Trollere devlette kadro!
- Bahçeli ve Erdoğan’a 3 soru yöneltti!
- Real Madrid'den Arda Güler'e hediye!
- Galatasaray'da 'forma' krizi!
- İYİ Parti 'tezkere' kararını açıkladı
- ABD'ye 'uçak gemisi' tepkisi
- Turizm amaçlı konut kiralama düzenlemesi Meclis'te