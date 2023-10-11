Nail Bayram kimdir, kaç yaşında, nereli? Nail Bayram neden öldü?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) eski Isparta İl Başkanı Nail Bayram'ın hayatını kaybetmesi sonrasında Bayram'ın kim olduğu araştırılamaya başladı. Peki, Nail Bayram kimdir, kaç yaşında, nereli? Nail Bayram neden öldü?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.10.2023 - 11:13
Nail Bayram kimdir, kaç yaşında, nereli? Nail Bayram neden öldü?
Abone Ol google-news

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) eski Isparta İl Başkanı Nail Bayram, dört senelik yaşam mücadelesini kaybetti. Peki, Nail Bayram kimdir, kaç yaşında, nereli? Nail Bayram neden öldü?

NAİL BAYRAM KİMDİR?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Isparta eski İl Başkanı Nail Bayram, 10 Aralık 2019 tarihinde Eğirdir ilçesinde elektrik hattı döşediği sırada elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmış, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Uzun süre hastanede tedavisine devam edilen Bayram, taburcu edildikten sonra ara ara rahatsızlanması nedeniyle hastanede tedavi görmeye devam ediyordu. Evinde tekrar rahatsızlanan Nail Bayram, Isparta Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti.


hayatını kaybetti kimdir? Milliyetçi Hareket Partisi nail bayram

İlgili Haberler

Hasan Subaşı kimdir, kaç yaşında, nereli? Hasan Subaşı neden istifa etti?

Hasan Subaşı kimdir, kaç yaşında, nereli? Hasan Subaşı neden istifa etti?
Haluk Akakçe kimdir, kaç yaşında, nereli? Haluk Akakçe neden öldü? Haluk Akakçe'nin hastalığı neydi?

Haluk Akakçe kimdir, kaç yaşında, nereli? Haluk Akakçe neden öldü? Haluk Akakçe'nin hastalığı neydi?
Cemal Canpolat kimdir, kaç yaşında, nereli? CHP İstanbul İl Başkanı adayı Cemal Canpolat hangi görevlerde bulundu?

Cemal Canpolat kimdir, kaç yaşında, nereli? CHP İstanbul İl Başkanı adayı Cemal Canpolat hangi görevlerde bulundu?

En Çok Okunan Haberler