Cumhuriyet Gazetesi Logo
NATO delegasyonu, Baykar'ın İstanbul'daki tesisini ziyaret edecek

NATO delegasyonu, Baykar'ın İstanbul'daki tesisini ziyaret edecek

21.06.2026 11:32:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
NATO delegasyonu, Baykar'ın İstanbul'daki tesisini ziyaret edecek

7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde NATO'ya üye ülkelerin meclis başkanları ve delegasyonları İstanbul'da bir araya gelecek. Katılımcılar program kapsamında Baykar'ın Esenyurt'taki tesisini de ziyaret edecek.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 28-29 Haziranda İstanbul'da düzenlenecek NATO Parlamenter Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 

İstanbul'daki zirveye, 32 müttefik ülkenin meclis başkanları ve delegasyon başkanlarının yanı sıra NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Başkanı Marcos Perestrello, NATO PA Başkanlık Divanı üyeleri ve diğer üst düzey temsilcilerin katılması bekleniyor.

NATO PA tarafından 2024'ten itibaren ev sahibi ülkelerle işbirliği içinde düzenlenmeye başlanan Zirve, NATO Liderler Zirvesi öncesinde parlamenter düzeyde istişare ve görüş alışverişine imkan sağlayan önemli bir platform niteliği taşıyor. Toplantının, müttefik ülkeler arasında parlamenter eş güdüm ve diyaloğun güçlendirilmesine katkı sunması amaçlanıyor.

İstanbul'daki NATO Parlamenter Zirvesi, ABD ve Belçika'da düzenlenenlerin ardından üçüncü zirve olma özelliği taşıyor.

ERDOĞAN KATILIMCILARLA BİR ARAYA GELECEK

NATO Meclis Başkanları Zirvesi Toplantısı 29 Haziran Pazartesi günü Dolmabahçe Sarayı'nda yapılacak. Toplantıda, meclis başkanları ve delegasyon başkanları konuşma yapacak.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Zirve kapsamında verilen resmi öğle yemeğinde katılımcılarla bir araya gelmesi ve hitapta bulunması bekleniyor.

BAYKAR'I ZİYARET EDECEKLER

Zirve programı kapsamında aynı gün öğleden sonra katılımcılar için Erdoğan'ın damadı İstanbul Esenyurt'ta, Selçuk Bayraktar ve ailesinin sahibi olduğu Baykar Milli Teknoloji Merkezi'ne saha ziyareti yapılacak. Ziyarette, şirketin faaliyetleri, savunma teknolojileri alanındaki çalışmaları ve yenilikçi projeleri hakkında bilgi verilmesi planlanıyor.

İlgili Konular: #NATO #Selçuk Bayraktar #Baykar Makina

İlgili Haberler

Rus saldırısında Baykar’ın Ukrayna’daki tesisi hedef alındı
Rus saldırısında Baykar’ın Ukrayna’daki tesisi hedef alındı Ukrayna’nın Lviv kentinde Rusya’nın düzenlediği füze saldırısında, Türk savunma şirketi Baykar’ın üretim tesisinin hedef alındığı bildirildi. Yerel yetkililere göre fabrika ağır hasar alırken, bu saldırı son altı ayda Baykar tesisine yönelik dördüncü saldırı oldu.
Leonardo-Baykar anlaşması sonrası Erkan Baş'tan, Bakan Şimşek'e ağır salvo: 'İngiliz Mehmet hemen keyiflendi tabii...'
Leonardo-Baykar anlaşması sonrası Erkan Baş'tan, Bakan Şimşek'e ağır salvo: 'İngiliz Mehmet hemen keyiflendi tabii...' AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Baykar, İsrail'e silah satmasıyla gündeme gelen ve dünyanın farklı şehirlerinde protesto edilen İtalya merkezli Leonardo şirketi ile ortak girişim kurmuştu. İktidarı "Filistin" üzerinden eleştiren TİP Genel Başkanı Erkan Baş, "Bunların Filistin davası yalan üzerine. Bunun bize yansıması ne? Sayın İngiliz Mehmet hemen keyiflendi tabii. Çünkü halkı karşı karşıya bıraktıkları açlık ve sefaleti gizleyecek bir enstrümana kavuştular" dedi.
BAYKAR'a 'İsrail' protestosuna operasyon: Pankart asan öğrenciler evleri basılarak gözaltına alındı
BAYKAR'a 'İsrail' protestosuna operasyon: Pankart asan öğrenciler evleri basılarak gözaltına alındı Baykar Teknoloji’nin İsrail ordusuna silah satan İtalyan havacılık ve savunma şirketi Leonardo ile anlaşma imzalamasını Baykar Teknoloji Merkezi önüne pankart asarak protesto eden iki üniversite öğrencisi, evleri basılarak gözaltına alındı.