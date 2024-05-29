Yayınlanma: 29.05.2024 - 10:09

Güncelleme: 29.05.2024 - 10:09

Filistin ve İsrail savaşı dünya gündeminde yer alırken, birçok ülkeden İsrail'e kınama geldi. Ancak, ABD'de Nikki Haley, İsrail'in Rusya, Çin ve İran'a karşı savaştığını açıklayarak İsrail'i destekledi. Peki, Nikki Haley kimdir? Filistin karşıtı Nikki Haley kaç yaşında, nereli? Nikki Haley'in kariyeri

NİKKİ HALEY KİMDİR?

Nikki Haley 20 Ocak 1972 yılında Bamberg, Güney Karolina'da dünyaya geldi. 24 Ocak 2017'de ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi olarak seçilmeden önce Güney Karolina eyaletinin ilk kadın valisi olarak görev yapmıştır. Clemson Üniversitesi mezunu olan Haley'in eşi eski bir Amerikalı savaş gazisi olup iki çocuğu vardır.